Vilafranca acomiada un Vijazz que s'ha manifestat com un joc de llums, gustos i melodies (VÍDEO)

Les llums barrejades amb les notes d'un jazz vibrant, i la brisa estiuenca travessant els sentits amb la frescor i el gust del bon vi, la combinació perfecta per una penedesenca nit de juliol. Aquestes sensacions ha generat l'actual edició del Vijazz, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès. El Banc Sabadell Vijazz Penedès tanca la seva 11a edició amb un augment, més que considerable, pel que fa a visitants i vendes. Més de 55.000 persones han gaudit aquest cap de setmana del festival i de les seves activitats, 5.000 més que l’any passat. Aquesta xifra demostra per a l'organització que el Banc Sabadell Vijazz Penedès està en plena forma, supera expectatives any rere any i és capaç de créixer i evolucionar.

Les constants rierades de persones amunt i avall per la rambla, així com pels punts més significatius del centre de la ciutat, han pogut gaudir d'un total de 15 concerts de jazz i han pogut tastar els vins i caves de la mà dels expositors presents a la mateixa rambla, produint-se un total de 66.000 degustacions al llarg dels tres dies de festival. No han estat menys sol·licitades les activitats paral·leles com són els tastos, els concursos i les trobades, que també han tingut molt d'èxit.

El so de les ampolles obrint-se i les copes fregant sordes i intenses ha estat l'ambient d'aquest festival, que no ha deixat indiferent a ningú, ja que ha rebut visitants de molts indrets diferents, esdevenint un festival amb una gran projecció internacional donada també per l'origen dels artistes. Així doncs, la capital de l'Alt Penedès ha connectat durant aquests tres dies la important tradició penedesenca del vi amb les tendències d'un jazz globalitzat, una barreja exitosa.

Vilafranca ha mostrat la seva cara més cultural a partir d'una de les begudes que més la caracteritza en una combinació amb el jazz, que revoluciona el cos amb els seus ritmes melòdics. Alhora el vi agita els sentits, que ballen al compàs: tan negres, blancs o rosats com sempre, més freds que mai; I com en cada edició del Vijazz, donant a conèixer la seva gran musicalitat.

Valoració oficial

Pel que fa a les vendes, els tiquets degustació venuts han augmentat en un 8% respecte l’any anterior i els visitants valoren la bona qualitat dels productes oferts pels cellers participants. Per la seva banda, els cellers participants valoren molt positivament aquesta edició i tots han notat l’increment de les degustacions.



Tampoc s’han quedat enrere els bons resultats dels maridatges, que han incrementat en un 50% els participants i, el primer dia de festival, s’havien exhaurit pràcticament la meitat de les places pels 26 tastos. Com a novetat d’aquesta 11a edició, s’ha celebrat un cicle de maridatges exclusius al centre Agrícol de Vilafranca, recentment reformat. Una proposta amb productes premium del Penedès dels cellers Can Feixes, Llopart i Parés Baltà, que ha tingut molt bona acollida.



La plaça Jaume I, on han tingut lloc els concerts gratuïts dels quatre caps de cartell (Dianne Reeves, Jazz – The Story, Christian Scott aTunde Adjuah i The JB’s James Brown Original Band), ha estat plena de gom a gom durant els concerts. La zona de cadires ha arribat a l’aforament complet a l’inici de cada concert i la resta de públic ha envoltat de peu la plaça.



Aquest any s’ha celebrat per segon any consecutiu el cicle de concerts solidaris ‘Elles i el jazz’ al claustre de Sant Francesc, on han actuat Joan Chamorro i Andrea Motis, Violetta Curry i Mayte Alguacil. Les entrades pel concert de Joan Chamorro i Andrea Motis es van esgotar abans de començar el festival.



Una altra novetat destacada d’enguany ha estat el primer Concurs Culinari amateur que han organitzat Tastavins Penedès i Ametller Origen. 15 participants, aficionats a la gastronomia, van demostrar les seves dots culinàries a la Plaça de la Vila davant de 250 assistents. El títol de ‘Cuinetes del Banc Sabadell Vijazz Penedès’ se’l va emportar Maribel Carbó amb el plat “swing de marinats”, elaborat amb tocs de salmó, bacallà, mozzarella, alvocat, préssec, festucs i remolatxa.



A banda de les activitats organitzades pel festival, Vilafranca ha ofert un ampli ventall d’activitats paral·leles perquè tots els visitants poguessin gaudir de la vila. Activitats com la visita guiada al Campanar de la Trinitat, visita al Vinseum –el museu de les cultures del vi de Catalunya- o l’itinerari entre vinyes, han tingut molt bona acceptació entre els visitants del Penedès i de les localitats del voltant.