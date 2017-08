Vilanova crearà un consell assessor amb entitats i veïns per consensuar els llocs on se celebren festivals i concerts

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà en marxa un consell assessor amb les entitats i les associacions veïnals per consensuar a quines zones de la ciutat es poden celebrar festivals, concerts i activitats populars. És una de les principals novetats que inclou la nova Ordenança d'Espectacles públics i activitats recreatives a l'aire lliure, segons ha avançat a l'ACN el regidor de Medi Ambient i Urbanisme, Gerard Llobet. El govern té enllestit l'esborrany de la nova normativa, que al setembre exposarà als grups polítics, entitats i veïns que van fer les respectives aportacions per definir el text. Mentrestant, la ciutat ha viscut el segon estiu amb els festivals Nowa Reggae, Vida i Tingladu canviats d'ubicació. Els tres han aconseguit incrementar el públic assistent, fet que ha apaivagat la crispació viscuda ara fa un any entre les entitats i l'Ajuntament. Amb tot, les dues parts continuen divergint sobre quina ha de ser la limitació acústica.

Un any després de la polèmica sorgida per les sentències del TSJC que van obligar a traslladar el Nowa Reggae i part del Vida per les queixes d'uns veïns –i, de retruc, el Tingladu-, el govern de Vilanova està enllestint la nova ordenança que ha d'evitar nous litigis judicials i que ha de marcar "les regles del joc". El regidor Gerard Llobet admet que els trasllats de l'estiu passat van ser a contra-rellotge, "pressionats per les circumstàncies, sota amenaces de denúncies i del Síndic de Greuges", però aplaudeix que els canvis han acabat donant una nova dimensió a aquests esdeveniments.

"Les entitats han aconseguit fer un format de festival que volien, l'Ajuntament ha aconseguit que se celebrin els festivals sense que puguin comportar denúncies, i hi ha veïns que segurament han aconseguit el seu objectiu [no tenir els concerts prop de casa] però han de saber que no es deixaran de fer coses", resumeix el regidor, assegurant que el govern es nega a deixar buits determinats espais del centre de la ciutat, com la plaça de la Vila o la de les Neus.

Una de les finalitats de la nova ordenança és definir com i on es celebren els actes populars, siguin festivals, grans fires o activitats de menys envergadura, com les festes de barri. Així, pel que fa al format, la nova normativa –en fase d'esborrany- distingeix els esdeveniments en funció de la mida i del volum de públic que reuneixen, i fixa els tràmits administratius que hauran de seguir en cada cas. En relació al lloc, el govern vol arribar al màxim consens possible, motiu pel qual crearà un consell assessor "com a element consultiu i participatiu per aplicar l'ordenança".

Segons Gerard Llobet, aquest consell el formaran representants polítics, de les entitats organitzadores dels esdeveniments i també de les associacions veïnals, amb intenció que sigui "un espai de reflexió i diàleg, per recuperar l'equilibri complex entre el dret al descans i el dret a tenir una ciutat amb activitat cultural, comercial i firal".

El nou consell participatiu, explica el regidor, haurà d'avaluar a quines zones es distribueixen els esdeveniments en funció de les característiques de l'acte i de l'espai. Per fer-ho, s'haurà de tenir en compte l'estudi tècnic que l'Ajuntament ha fet els darrers mesos per determinar a quines places hi ha un excés d'activitats i quines altres estan infrautilitzades. "No volem prohibir els actes a cap plaça però sí que hem d'intentar distribuir l'allau i la intensitat d'accions que es fan en alguns llocs", explica.

Pel que fa al calendari d'aprovació de l'ordenança –i, en conseqüència, de la posada en marxa del consell assessor- Gerard Llobet evita concretar dates i es limita a situar el mes de setembre com a punt de trobada entre el govern, les entitats i els veïns. El regidor recorda que l'ordenança s'està tramitant amb un any d'endarreriment degut al retard que hi va haver amb la modificació de la llei d'espectacles de la Generalitat, i prefereix "no posar cap condició respecte el calendari". Llobet només apunta que "seria interessant" que el text estigués en vigor l'estiu de l'any vinent.

La Coordinadora demana pluralitat i recuperar concerts al centre

Des de la Coordinadora d'entitats de Vilanova entomen la creació del consell assessor de forma positiva, "sempre i quan hi siguin totes les parts". La presidenta del col•lectiu associatiu es manté a l'espera que el govern exposi amb detall quin serà el funcionament d'aquest organisme i demana que "compti amb representació de tothom, no només dels veïns". "Si no, les seves decisions acabaran fent perillar els festivals i les activitats", afegeix.

La Coordinadora desconeix la proposta d'ordenança que ha redactat l'Ajuntament i espera tenir-hi accés a partir del setembre, quan el consistori s'ha compromès a compartir amb les entitats l'esborrany de la normativa. Baena recorda que la Coordinadora va ser part activa durant el procés participatiu per redactar l'ordenança i insisteix que una de les preocupacions principals de les entitats passa per permetre superar els 85 decibels de so a la façana més propera.

Sobre aquesta qüestió, l'Ajuntament insisteix que és inviable superar aquesta potència perquè la Llei d'espectacles ho impedeix, regida al seu torn per una normativa europea. El govern recorda, alhora, que l'estiu passat va modificar l'Ordenança de sorolls establint que els festivals arrelats a la ciutat i que fossin de gran impacte –com el Nowa Reggae, el Vida i el Tingladu- podrien arribar als 85 decibels com a excepció, però mai superar-los. En canvi, els advocats de la Coordinadora d'entitats fan una interpretació diferent de la llei i asseguren que, si l'Ajuntament volgués, podria fer excepcions per sobre d'aquest límit.

Mireia Baena lamenta que l'impediment de superar els 85 decibels a la façana més propera "no garanteix la qualitat" en diversos casos, i recorda els problemes de so que hi va haver durant el FIMPT del 2016. Admetent la complexitat de trobar un punt d'entesa amb els serveis jurídics de l'Ajuntament sobre aquesta qüestió, la presidenta de la Coordinadora insisteix que el reclam bàsic que fan les entitats de cara a la nova ordenança és "que serveixi per potenciar la cultura i eviti que els festivals i concerts s'hagin de traslladar a les zones allunyades".

Finalment, la Coordinadora reconeix que el trasllat dels festivals a espais més grans ha permès que els esdeveniments hagin fet un salt endavant en format i volum de públic, però critica "les presses" amb què l'Ajuntament va exigir els canvis de lloc. Després de dues edicions dels festivals als nous emplaçaments, Mireia Baena afirma que la relació amb el govern ha millorat però no creu que s'hagi resolt el conflicte amb els veïns: "ficar-ho tot a l'extraradi és traslladar el problema. No tenim la certesa que s'hagi resolt la situació dels qui es queixen que volen dormir, perquè d'aquí quatre dies protestaran els que ara tenen el festival al davant", conclou.