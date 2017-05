Els empleats de Codorniu desconvoquen la vaga de dijous després d'un preacord per rebaixar a 72 els afectats per l'ERO

Els treballadors de Codorniu han desconvocat la vaga prevista per demà dijous, la primera de les dues jornades anunciades com a rebuig a l'ERO presentat per la direcció. Fonts sindicals han avançat a l'ACN que la reunió d'aquest dimecres al matí ha servit per acostar posicions. A hores d'ara, l'empresa ha ofert prejubilar els treballadors a partir dels 56 anys i, a canvi, els sindicats han decidit desconvocar la primera jornada de vaga. Al mateix temps, han assolit un preacord per reduir l'afectació de l'ERO, rebaixant a 72 els 81 acomiadats previstos a l'última reunió. La negociació entre la direcció de Codorniu i els sindicats amb mediació de treball continuarà durant les properes hores, durant les quals el comitè d'empresa confia arribar a un acord definitiu, especialment pel que fa a les indemnitzacions.

Durant la reunió d'aquest matí, segons ha relatat el comitè d'empresa, les dues parts han assolit un primer preacord pel que fa a les prejubilacions. Si bé inicialment l'ERO de Codorniu plantejava que es prejubilarien els treballadors majors de 58 anys, a la reunió de dijous aquesta xifra es va rebaixar als 57 i aquest dimecres s'ha situat als 56. Els sindicats ho consideren un "avenç", però insisteixen a demanar que s'incorporin també els treballadors de 55 anys.

L'altre motiu principal que va desencadenar la convocatòria de les dues jornades de vaga va ser la manca d'acord en les indemnitzacions. A la reunió que empresa i sindicats van mantenir dijous, Codorniu va oferir pagar 30 dies per any treballat amb un màxim de 18 mensualitats. El comitè d'empresa s'hi va negar en rodó, considerant que la quantitat és "insuficient", i reclama que els acomiadaments es paguin amb 40 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats.

El president del comitè, Antonio Cruces, ha assegurat que durant aquest dimecres al matí l'empresa s'ha "compromès" a fer una nova proposta sobre les indemnitzacions al llarg de la tarda. Cruces atribueix els gestos de la companyia al fet que "l'amenaça de vaga ha causat efecte" i ha vaticinat que l'acostament anirà a més durant les properes hores. "És una qüestió estratègica", ha afegit, remarcant que, de moment, segueix en peu la vaga del dia 31 de maig.

72 treballadors afectats

L'ERO de la direcció de Codorniu té el seu origen en la decisió de la companyia de deixar de produir marques blanques per a l'estranger. Si bé inicialment l'expedient de regulació d'ocupació comportava rescindir el contracte de 93 treballadors, els sindicats i la direcció van assolir un preacord per reduir l'afectació a 81 persones, i la xifra s'ha rebaixat novament durant la reunió d'aquest dijous fins el 72 acomiadats.

La diferència principal rau en el celler Nuviana, d'Osca, que Codorniu preveu tancar per traslladar la producció a Raimat Lleida. En un inici, el tancament comportava acomiadar els 14 treballadors, però finalment hi haurà 12 trasllats a Lleida i es rescindirà el contracte a 2 persones. Pel que fa a la resta d'afectats per l'ERO, el gruix d'acomiadaments està previst a les caves de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), amb 37 afectats dels 209 treballadors de la plantilla, reduint els 45 acomiadats que es preveien inicialment.

Als altres centres de Codorniu, l'expedient de regulació d'ocupació assenyala 20 acomiadaments a les oficines d'Esplugues de Llobregat, on hi ha 130 treballadors. També es preveu rescindir 6 dels 56 contractes de Raimat Lleida –en un inici eren 7 acomiadats- i fer fora 7 dels 9 treballadors de la finca agrícola Riudabella de Poblet (Conca de Barberà).