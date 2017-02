Què saben els pares sobre el Sexting?

Amb l’arribada d’internet han sorgit noves formes de comunicació caracteritzades per la àmplia capacitat d’intercanviar informació de manera instantània i un marc general d’absència de normes, on sembla ser que tot està permès i tot és possible dins la “red i des de la red”. La paraula sexting és un anglicisme que prové de la contracció “sex and texting”.

Els joves adolescents, alguns en edats molt primerenques, dominen a la perfecció les noves tecnologies, la era digital s’ha incrementat de manera significativa i aterradora, els avanços tecnològics han contribuït a que la distribució de material sexual siguin accions molt més ràpides i fàcils de passar-les d’uns als altres. En aquest context, el nou terme “sexting” fa referència a l’enviament, recepció o reenviament de sms, imatges o fotografies explícitament sexuals a tercers mitjançant medis electrònics, principalment, el més utilitzat es fa a través dels telèfons mòbils. Actualment, es tracta ja d’un fenomen global, que la practiquen molts adolescents, joves i adults.

L’etapa de l’adolescència comporta canvis corporals, biològics i psicosocials. Els joves, perceben aquests canvis físics propis de la pubertat, i es troben estranys en el seu propi cos, en conseqüència, pot experimentar inseguretat i la imperiosa necessitat d’aprovació per part del grup. És llavors quan apareix una preocupació desmesurada per l’aspecte corporal, per seguir les modes del moment, i s’inicia la veritable recerca de l’acceptació social, sobretot en les relacions d’amistats i les del gènere oposat passaran a ser més importants que les relacions parentals. En aquest context, les xarxes socials, ofereixen una àmplia resposta front aquesta recerca del conegut “reforç positiu”.

Han començat a sortir nombrosos estudis amb l’objectiu de valorar la prevalença del sexting, tan pel que fa a l’edat, gènere, factors culturals… com els tipus de missatges: escrits o audiovisuals, així com al metodologia emprada: enquestes en línia, presencials…

Pel que fa al gènere, masculí o femení, les mostres indiquen que no hi ha massa diferència en el resultats (Englander, 2012/ Hudson, 2011), més enllà dels estudis sobre el fenomen o sobre les motivacions aparents dels que ho practiquen, s’han començat a fer investigacions sobre les correlacions i hipotètiques conseqüències derivades de les conductes del sexting, establint connexions entre salut mental i sexting, Temple et al. (2012) posen de manifest que els adolescents que participen en les conductes de sexting, presenten major predisposició a mostrar simptomatologia depressiva, impulsivitat i abús de substàncies. Segons aquesta investigació, el 19% d’aquells que han participat d’una o altra manera amb el sexting han rebut tractament psicològic i/o psiquiàtric.

Segons altres estudis realitzats, aquelles persones que practiquen sexting presenten probabilitat estadística de dur a terme conductes sexuals arriscades, com poden ser practicar sexe sense protecció o sota els efectes de drogues i/o alcohol, al marge de establir amb més facilitat relacions de parella de caire més violent.

Així mateix s’ha correlacionat amb les conductes del sexting, diferents trets de la personalitat, com pot ser l’extraversió, alts nivells de neuroticisme o trets histriònics de la personalitat.

És important explorar el fenomen i la seva correlació tant amb factors de risc com de protecció que ajudarà a entendre quines són les veritables i no només aparents motivacions que s’amaguen darrera aquesta pràctica i el per què algunes persones arriben a involucrar-se en aquestes conductes, que poden afectar seriosament no només a la salut, sinó al benestar i al seu futur.

Margarita Pagès

Psicòloga Forense

Pericials Psicològiques en l'àmbit Civil, Penal i Laboral

marga@consultapsicologa.com

606970880