Què passa amb l’IES Xaloc?

Fa uns anys, el Parlament va aprovar de manera excepcional i amb molt d’esforç de tots els grups polítics del Ple del municipi la possibilitat que Decathlon pogués utilitzar un espai destinat a equipaments per fer un parc esportiu. Decathlon no ho ha fet fins al moment.



Ara ha arribat el moment de decidir on s’ha de fer l’edifici definitiu per a l’institut Xaloc. UM9 i Fem Poble proposen que s’utilitzi l’espai ofert a Decathlon, mentre que el PSC vol que aquest espai sigui per a l’empresa esportiva.



Des de PDeCAT-ViA pensem que és un problema complex i no s’ha de simplificar. Cal estudiar bé quina és la proposta de Decathlon i quin benefici suposa per als ciutadans del municipi abans de prendre la decisió. També cal valorar acuradament quina és la millor ubicació per a l’institut.



Qualsevol opció simplificadora pot servir per fer brega política, però no per beneficiar els ciutadans. Per tant, demanem dades, informació i arguments: transparència i participació. Cal fer-ho bé i cal fer-ho de pressa.



Una mica d’història



La construcció d’un edifici definitiu pel Xaloc és un objectiu compartit per tots els grups polítics del Ple i per tota la ciutadania del municipi. La construcció d’aquest edifici és responsabilitat de la Generalitat, però per possibilitar-ho, l’Ajuntament ha de cedir un espai.



En aquest punt comença la discussió. Creiem que val la pena fer una mica d’història per entendre com està la situació i la discussió actual i exposar quin és el nostre posicionament



L’espai reservat per la construcció del Xaloc inicialment en la planificació urbanística és el al costat de l’actual escola Meditarrània. Fins aquí la situació és clara i aquesta és la previsió. Però ara fa uns anys sorgeix un altre actor en aquest espai: l’empresa Decathlon. Aquesta empresa mostra el seu interès per mantenir-se al municipi, però vol ampliar les dimensions de la botiga. La regulació de comerç que tenim al país, molt estricta, no permet en el nostre municipi locals de venda més grans del que ja té aquesta empresa. Per tal de donar sortida a la situació, l’ajuntament d’aquell moment, governat per en Josep Antoni Blanco, accepta treballar amb un projecte de Decathlon que suposa un espai més gran de venda i un parc esportiu amb instal·lacions obertes a la població i creades i gestionades per aquesta empresa. Per adaptar-se a la normativa de comerç es planteja ocupar l’espai que toca a l’escola Mediterrània per a la botiga, i com a parc esportiu la zona verda de Parc central, molt pròxima.



Per fer possible aquesta actuació, el Parlament de Catalunya, després d’un treball intens dels diputats de la comarca, aprova una excepció a la normativa de comerç, permetent (en només en aquest espai) una botiga més gran del que està regulat, lligada a la construcció i gestió d’un parc esportiu. Una exempció a la llei que no va ser fàcil d’aconseguir i que va tenir el suport públic de tots els grups del Ple municipal d’aquell moment. De tots.



Quan CiU-ViA, junt amb UM9, forma govern, es parla amb l’empresa Decathlon que ens porta un nou projecte. En aquest moment l’empresa proposa fer una botiga amb els metres que permet l’exempció aprovada al Parlament, amb un gran pàrquing, però sense parc esportiu. Davant aquesta situació el govern de CiU-ViA i UM9 demana recuperar la idea del parc esportiu, o algun altre projecte que beneficiï el municipi. Es té clar que l’espai és públic, destinat a ensenyament, i que un canvi d’aquest ús s’ha de justificar per un benefici clar a la població.



Decathlon al municipi



Amb el canvi de govern, l’alcaldessa actual es mostra molt oberta a les pretensions de Decathlon, i el primer que demana és un canvi en la localització d’espai per construir el Xaloc cap al carrer Agricultura. Ho demana sense saber, al menys els grups de la oposició, quin és el projecte que porta ara Decathlon.



Davant aquesta situació, i tenint-ho tot en compte, PDECAT-VIA té un posicionament obert, ja que creiem que s’han de tancar diverses coses abans de prendre una decisió definitiva, i també que hi ha diverses solucions al problema. Ens expliquem:



La presència de Decathlon al municipi és un fet molt positiu. D’una banda pels llocs de treball directes que genera i, de l’altra, perquè és un pol d’atracció principal per la zona comercial i d’activitat econòmica de la Rambla del Garraf. És un factor que no es pot menystenir. Però Decathlon ha de portar un projecte beneficiós al municipi, que justifiqui la cessió d’un espai públic, i un canvi d’usos en el planejament. Una botiga i un pàrquing per ells mateixos no ho justifiquen.



L’exempció que va aprovar el parlament és encara vigent, i l’hem d’aplicar intel·ligentment. És una eina difícil d’aconseguir, i l’hem de valorar abans de descartar-la.



La millor localizació per a l’IES Xaloc



La localització de l’IES Xaloc al carrer Agricultura, ens sembla que té avantatges i desavantatges com qualsevol localització. Al municipi tenim centres escolars molt repartits, la majoria en zones perimetrals (és a dir, al voltant) dels nuclis de població i el seu funcionament és immillorable i amb molt bona acollida per la població. Veiem la zona actualment destinada pel centre com a molt bona, però no compartim amb altres grups que sigui condició absoluta i irrenunciable per tenir un bon centre de formació. La zona alternativa del carrer Agricultura és propera al centres escolars de Roquetes i Santa Eulàlia, es troba en una zona poblada, i la distància a transport públic és de 500 metres. El centre educatiu Xaloc s’ha consolidat a les Roquetes amb una població escolar molt activa, no creiem que la seva activitat i prestigi es vegi negativament condicionada per aquest motiu.



Contra les posicions tancades, més transparència i participació



Davant d’aquesta situació Pdecat-ViA volem tenir el projecte de Decathlon, valorar-lo i posicionar-nos en si es justifica la modificació en el planejament. Ho volem fer per responsabilitat, perquè el nostre municipi necessita mantenir i generar espais d’activitat econòmica. I ho hem de fer per coherència, perquè vam treballar en el seu moment per l’exempció a la normativa i ens en sentim partícips. I ho volem fer amb tota la informació perquè també som conscients que la modificació de l’ús del solar del costat de l’escola Mediterrània és un fet important i de conseqüències en la gestió del municipi. Ha d’estar clarament justificat. No ens val ni un posicionament que anul·li aquest possibilitat (com sembla que té UM9 i Fem poble), ni la postura absolutament positiva al projecte de Decathlon que manifesta l’alcaldessa (abans fins i tot de saber com és). Cal negociar sobre tots els factors i trobar l’equilibri, evitant fets consumats.



Aquesta és la primera decisió. N’hi haurà més a prendre. I totes s’han de fer amb la màxima transparència i amb la màxima participació, dels grups polítics i també de la població. Estem parlant d’espais i serveis públics, la ciutadania ha de poder participar de les decisions.



I ho hem de fer de pressa. Que la necessitat de nou edifici per a l’IES Xaloc és indiscutible.