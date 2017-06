El govern de Sitges trasllada la polèmica de l’Escola Pia al Pla d’Equipaments

La decisió sobre la nova ubicació de l’Escola Pia serà una de les qüestions reflectides en el Pla Director d’Equipaments Públics, un document que el Govern Municipal espera tenir enllestit abans que acabi el 2017. Tant l’alcalde, Miquel Forns, com el regidor d’Ensenyament, Eduard Terrado, han fet públic l’anunci en el ple d’aquest mes de juny, en resposta a la moció presentada per Sitges en Positiu (PSC), la CUP i la regidora no adscrita Carme Gasulla. La moció, rebutjada amb els vots dels grups del Govern, Ciutadans i PPC, demanava que el centre no es construeixi al barri del Poble Sec.

El primer text del Pla d’Equipaments estarà enllestit entre setembre i octubre vinent. Tot seguit, se sotmetrà a un procés participatiu, amb la vista posada en la seva aprovació abans de Nadal. A una pregunta prèvia de l’Associació Cultural de Sitges, propietària de l’Escola Pia, l’alcalde ha assegurat que “no s’ha pres cap decisió” sobre el trasllat del centre educatiu. Posteriorment, ha convidat a fer un debat “d’una manera més tranquil·la” en el marc del Pla d’Equipaments. El regidor d’Ensenyament ha destacat que en la moció de Sitges en Positiu, la CUP i Carme Gasulla “es donen com a fets consolidats una sèrie de supòsits que en cap cas es donen”. Tanmateix, ha recalcat que “disposar de l’edifici i el pati de l’Escola Pia ens convindria a tots”, un fet que només seria possible si s’arriba a un acord amb l’Associació Cultural de Sitges.

El portaveu de Sitges en Positiu, Ricard Vicente, ha defensat la idoneïtat de la moció assegurant que “parlem de moltes coses sense saber què representen”, en referència a les diferents opcions que s’han anat posant sobre la taula respecte el trasllat de l’Escola Pia. Ciutadans ha demanat la creació d’una comissió informativa de caràcter especial per decidir la nova ubicació, mentre que el portaveu de Nou Horitzó, Lluís Marcé, s’ha mostrat contrari a que uns terrenys públics siguin ocupats per una escola concertada “que el dia de demà podria no ser-ho”. Des de Sitges-Grup Independent, Vinyet Lluís ha fet una crida a consensuar “entre tots aquest tema i fer l’escola que necessitem”. El regidor del PPC, Ferran Llombart, ha demanat la retirada de la moció, assegurant: “S’està utilitzant a la societat de manera alarmista”. Per últim, la regidora no adscrita Carme Gasulla ha retret al Govern Municipal “no haver parlat amb els veïns del Poble Sec”.



Ignasi Maria Muntaner, Fill Adoptiu de Sitges

El ple d’aquest mes de juny ha aprovat per unanimitat el nomenament d’Ignasi Maria Muntaner com a Fill Adoptiu de Sitges. El filòleg català i estudiós de la toponímia local serà nomenat en un acte oficial al saló de plens en el marc de la Festa Major. Muntaner és membre de la Comissió de Toponímia de Sitges. Ha recollit i fitxat 4.170 topònims locals dels darrers 1.000 anys d’història. A més, ha estat fundador del Grup d’Estudis Sitgetans, una entitat que ha presidit de 1984 a 1989 i que presideix en l’actualitat des de 2013.

El plenari també ha tirat endavant per unanimitat el reglament de funcionament del Consell Municipal de les Persones. “Si ens creiem una vila on les persones són el primer, cal un organisme on es debati des d’un punt de vista participatiu”, ha explicat la regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell. A més, s’ha aprovat la declaració del Festival Jardins de Terramar com a esdeveniment d’especial interès per a la vila amb les abstencions de la CUP i la regidora no adscrita Carme Gasulla. El certamen tindrà lloc els dies 29 de juliol i 2, 3 i 4 d’agost vinent.