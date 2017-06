ICV no vol la construcció de la nova Escola Pia de Sitges al Poble Sec

L'equip de Govern liderat per l'alcalde de Sitges Miquel Forns s'està plantejant la cessió d'un espai de propietat municipal del Poble Sec, del Pla Parcial de Cami de Ca l'Antoniet.

La proposta que ja va portar l'equip de govern a la Junta de Portaveus preveu la cessió d'aquest espai a canvi de quedar-se l'actual edifici que té l'escola Pia durant el temps de cessió.

Per Iniciativa per Catalunya Verds de Sitges (que forma part de Catalunya en Comú), és inadmissible aquesta proposta. No volem l'Escola Pia al Poble Sec ni volem la cessió d'un espai públic perquè s'ubiqui una escola privada.

Per Carme Gasulla, regidora a l'Ajuntament de Sitges: "volem mantenir el màxim de zona verda a la zona, som conscients de que és una zona d'equipaments, però volem que cohabitin els equipaments amb l'arbrat i, sobretot, que els equipaments que ubiquem a aquest indret siguin públics i siguin els que necessiti el barri. En definitiva un parc amb equipaments."

Amb la proposta ja dibuixada i amb informe jurídic favorable de l'Ajuntament es destrueix tota la zona verda i sacrifica sól públic d'equipaments per a una iniciativa privada.

Creiem que cal dialogar i parlar amb els veïns i veïnes de Poble Sec de que volen al seu barri. Per això Iniciativa per Catalunya Verds demana a l'equip de Govern que no esperi a la redacció del Pla Director d'equipaments i es posicioni ja en contra del trasllat de l'Escola Pia a Poble Sec.

Demanem la retirada de la proposta i que el govern manifesti públicament que no tirarà endavant cap altra proposta que no estigui consensuada no només entre la cultural (escola Pia), ajuntament i partits sinó també amb els veïns i veïnes del Poble Sec, mentrestant iniciarem un recollida de signatures per poder aconseguir aquesta retirada ,i convidem a totes les Ampes, associacions, partits .que vulguin sumar-se a aquesta demanda a que es sumin i participin activament.

Entre totes i tots ho aconseguirem.