Comunicat Escola Pia de Sitges

Davant les darreres noticies sobre un possible canvi d’ubicació de l’Escola Pia de Sitges des del Secretariat d’Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, l’Escola Pia de Sitges i l’Associació Cultural de Sitges volem expressar que:

- Els espais que ocupem en l’actualitat permeten la continuïtat i la qualitat del servei que estem oferint a uns 800 alumnes de Sitges.

- Des de l’inici del procés hem seguit les recomanacions i indicacions de l’Ajuntament de Sitges per mirar de trobar el millor espai que permeti una continuïtat de la qualitat educativa que oferim com a centre concertat que presta un servei d’interès públic. En aquest sentit només es vol que una possible nova destinació del centre ofereixi les garanties necessàries de qualitat i accessibilitat als alumnes, a les famílies i, per extensió, a tota la ciutadania.

- Que el possible canvi d’ubicació respon a una oportunitat de modernització de les instal·lacions que, entenem, repercutiria favorablement com a servei d’interès públic que es fa a la ciutat. A aquests beneficis se’ls podria afegir un guany molt important per a Sitges com seria l’aprofitament de l’actual edifici amb futurs usos per a la ciutadania en un indret cèntric i emblemàtic.

- Que l’Ajuntament ens ha proposat com a fórmula per fer possible el trasllat un intercanvi d’usos del terreny que ocupem actualment amb un altre ubicat a Ca l’Antoniet catalogat com a equipament. Aquesta fórmula, on el consistori manté la titularitat, compta amb l’aval dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sitges.

- Al final de la concessió, si aquesta no es renovés, l'ajuntament recuperaria el terreny i es quedaria amb l'edifici de l'escola, que s’hauria construït amb fons de l’Escola Pia.

- Tant des de l’Escola Pia de Sitges com des de l’Associació Cultural de Sitges hem seguit tots els procediments legals i d’informació requerits. El darrer la presentació d’un esborrany de projecte a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament on es respecta al màxim la superfície arbòria d’aquest terreny catalogat com a equipament.

- En aquest sentit estem disposats a continuar amb el diàleg tant amb el consistori com amb totes les entitats de la societat civil de la ciutat que vulguin aportar els seus arguments en benefici d’un projecte que volem sigui bo per a tota la ciutadania.