Els Mossos no donen per tancada l'operació malgrat que els dotze integrants de la cèl·lula estan detinguts o morts

Els Mossos d'Esquadra no donen per tancada l'operació policial pels atemptats de Barcelona i Cambrils de la setmana passada, tot i que els dotze integrants de la cèl·lula estan detinguts o morts, després que l'últim fugitiu, Younes Abouyaaqoub, hagi estat mort a trets aquest dilluns a la tarda en unes vinyes de Subirats (Alt Penedès). Segons el major del cos, Josep Lluís Trapero, no es descarta que properament hi hagi més persones detingudes, però ja no serien els integrants directes de la cèl·lula. En una roda de premsa aquesta tarda, Trapero ha confirmat al 100% que l'eximam de Ripoll va morir en la primera explosió a la casa d'Alcanar dimecres a la nit.

En una roda de premsa conjunta amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn, Trapero ha relatat els últims moments de vida del conductor de la furgoneta que va matar 13 persones a la Rambla.

Així, cap a dos quarts de quatre de la tarda, la sala de comandament dels Mossos ha rebut dues informacions que apuntaven que el jove marroquí de 22 anys veí de Ripoll era prop de l'estació de tren de Sant Sadurní d'Anoia. Primer l'han vist el cap i el sotscap de la comissaria dels Mossos de Vilafranca del Penedès. Justament tornaven en cotxe des del complex Egara, a Sabadell, seu central de la policia catalana, per una reunió de comandaments sobre els atemptats. En paral·lel, una dona ha trucat a la policia dient que havia vist, sense gairebé cap dubte, el fugitiu. Ha explicat que tenia coneixements de fisonomia i que, a més, li havia estranyat que anava molt abrigat per la temperatura que feia. Arran d'aquestes dues informacions, s'ha ordenat a totes les patrulles de la zona anar cap allà.

Dos agents d'una patrulla de seguretat ciutadana de proximitat de la comissaria de districte de Sant Sadurní han vist el jove ajupit entre les vinyes. Li han donat l'alto i el jove s'ha obert la camisa que portava damunt la samarreta mostrant el que semblava un cinturó d'explosius, que després s'ha demostrat fals. Ha cridat 'Allahu akbar' (Allah és el més gran) i els agents li han disparat, matant-lo, una actuació que Trapero ha considerat "justificada".

Els artificiers dels Tedax han fet servir un robot per descartar que el cinturó d'explosius fos fals. Quan s'ha descartat l'amenaça, se li ha pres l'empremta dactilar i s'ha comparat amb la que es té a la base de dades del NIE, el número d'identitat d'estrangeria. Minuts després s'ha confirmat la coincidència de 12 punts en les empremtes, cosa que significa coincidència total. Trapero ha explicat que el noi portava unes sabatilles i un rellotge que coincidien amb els que sortien en les imatges de càmeres de seguretat. També portava ganivets, algun dels quals podria ser el que va matar Pau Pérez al seu Ford Focus a la zona universitària.

Després d'això, s'ha informat al magistrat i al fiscal en cap de l'Audiència Nacional espanyola i la comitiva judicial ha fet l'aixecament del cadàver.

Trapero ha explicat que el jove anava sol i que els rumors sobre que anava acompanyat o hi havia una furgoneta per la zona no s'han confirmat. Segons ell, això es deu a la "sensibilitat de la ciutadania", que, "amb bon criteri" truca a la policia davant de qualsevol fet fora del normal.

Amb la mort de Younes i la identificació 100% de les restes de l'imam a la casa d'Alcanar, només queda per certificar la identitat del dotzè membre i vuitè mort: suposadament Youssef Aalla, germà de Mohamed i Said, detingut a Ripoll i mort a Cambrils, respectivament. Aquest individu podria ser l'encarregat de la manipulació dels explosius.

Per això, ha explicat que el desenrunament de la casa d'Alcanar encara trigarà setmanes, la investigació durarà mesos i encara falta per rebre informació internacional per si el grup tenia vincles a l'estranger. El cas "no es dóna per tancat, el nucli sobre el que es treballava eren 12 persones, però això no obsta perquè la investigació es pugui ampliar a altres persones, pot haver-hi més detencions", ha explicat.

Els quatre detinguts passaran a disposició del jutge Andreu de l'Audiència Nacional aquest dimarts a les 9 del matí.