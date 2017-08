L'AV Ribes Roges diu que la zona verda ha reduït el trànsit al barri i millorat l'estacionament

L'Associació de veïns de Ribes Roges ha fet una primera valoració de l'experiència de la zona verda al barri durant aquest estiu i considera que ha servit per disminuir el trànsit i millorar l'estacionament. L’entitat va constituir el 7 de juliol, una comissió formada per veïns i veïnes del barri amb l’objectiu de fer seguiment i valoració d’aquestes actuacions a la via pública. Durant aquest mes d’agost, l’associació ha recollit les propostes i inquietuds que ens han arribat, i s’han documentat alguns casos amb fotografies. Les conclusions es posaran en comú a l’assemblea oberta extraordinària del pròxim dia 2, on totes les persones assistents podran fer constar la seva valoració, que serà transmesa a l’ajuntament.

De moment, l'entitat veïnal ha avançat que "s’ha constatat una disminució del trànsit en la zona, i que ha millorat la facilitat d’estacionament per a la gent del barri, en general, malgrat la reducció de places". L’eliminació de places als carrers més estrets, tot i que pot suposar que persones que estaven acostumades a estacionar a l’entrada de casa seva, ara hagin de fer-ho al carrer del costat, "permet l’accés als serveis d’emergència a carrers per on fins ara no podien passar". En aquests carrers estrets on, a més, la lluminària és escassa, al no haver-hi cotxes estacionats, ha millorat la visibilitat i la sensació de seguretat, especialment a les nits.

No obstant això, l'associació de veïns i propietaris considera que "l’estiu no era el moment adient per fer treballs als carrers del barri i que, potser per una certa precipitació en les actuacions, hi ha algunes qüestions que no han quedat ben resoltes, com ara la parada de l’autobús de la Plaça Consolat de Mar, la manca de visibilitat a algunes cruïlles, alternatives a les places de motos, manca de senyalització de la nova limitació de velocitat i de mecanismes que garanteixin la seguretat dels vianants, o l’adequació del solar d’Almogàvers, entre d’altres temes que encara estem recollint i consensuant".

Pel que fa als criteris per a l’acreditació que dóna dret a la gratuïtat d’estacionament, l'entitat demana a totes aquelles persones interessades que han quedat excloses dels criteris generals, a adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà detallant el seu cas: "Esperem que les excepcions justificades siguin resoltes de manera eficient i justa per l’administració, i restem a disposició dels veïns i veïnes que continuïn pendents de resolució del seu cas concret".

D’altra banda, l'AVP Ribes Roges lamenta "la instrumentalització del descontentament (legítim) d’una part del veïnatge, creant crispació i atiant el vandalisme reiterat contra les màquines de la zona verda. Defensem la crítica constructiva i el treball conjunt de veïns i veïnes per una bona convivència, i els animem a participar i aportar les seves idees de millora pel barri a l’assemblea del dia 2 a les 18h al C.C. de Mar".