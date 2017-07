La nova zona verda d'aparcament de Ribes Roges estarà en marxa a finals de juliol

La nova zona verda d'aparcament a Ribes Roges que vol prioritzar l'aparcament per als veïns del barri a l'estiu començarà a funcionar a finals de juliol com a una "prova pilot", en paraules de l'alcaldessa, Neus Lloveras. La iniciativa preveu convertir places de parquing gratuït per a tothom en aparcaments que seguiran sent gratuïts per als ciutadans que resideixin a la zona, però no per a la resta de veïns de la ciutat ni per als visitants. El fet que l'Ajuntament comenci a pintar les places aquesta setmana, eliminant la possibilitat d'aparcar a diferents carrers en ple estiu, ha provocat les queixes de veïns i establiments hotelers de la zona, que han assegurat a Eix Diari que l'Ajuntament hauria d'haver actuat abans i no esperar a provocar aquestes molèsties enmig de la temporada turística.

"Anem tard, però vam creure que seria bo veure com funcionaria la zona verda, que va ser molt ben rebuda", explica Lloveras. L'alcaldessa preveu que "a finals de juliol estigui tot preparat" perquè la mesura comenci a funcionar. Neus Lloveras també demana disculpes en reconèixer que la senyalització instal·lada al barri en la que s'indicava que no es podria aparcar a diferents carrers entre el 12 i el 22 de juliol per pintar la zona verda "no era correcta". "Per pintar una zona verda no és necessari tants dies. Vam senyalitzar una zona molt àmplia. L'afectació a cada zona serà d'un dia o dos, això ja s'ha comunicat als veïns, al Gremi i als hotels", ha assegurat l'alcaldessa, que confia que l'experiència d'enguany serveixi perquè la mesura "estigui preparada per la Setmana Santa i l'estiu de l'any vinent".