Carme Forcadell inaugurarà l’11a edició del Vijazz Penedès 2017

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, inaugurarà l’11a edició del Banc Sabadell Vijazz Penedès 2017, que enguany se celebra el 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca del Penedès.



La presidenta del Parlament de Catalunya donarà el tret de sortida del Festival tallant la cinta inaugural el proper divendres 7 de juliol a les 19 hores a la Rambla de Nostra Senyora. A continuació, la comitiva visitarà els estands de la Fira de Vins i Caves i, per acabar, es desplaçarà al VINSEUM, on tindran lloc els parlaments inaugurals a càrrec de Joan Tarrada, president de l’Acadèmia Tastavins; Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, i Carme Forcadell.



Poques coses combinen millor que el vi, el cava i la música. Prova d’això és la brillant vida del festival Banc Sabadell Vijazz Penedès que, des de fa onze anys, porta els millors artistes del jazz mundial i els magnífics vins i caves de la regió.



El Festival ha demostrat amb una solvència inqüestionable merèixer-se un lloc entre els principals festivals de jazz d’Europa. La presència en el seu cartell de noms tan reconeguts dins el panorama internacional com Chick Corea, Dee Dee Bridgewater, Arturo Sandoval, Maceo Parker, John Scofield o Marcus Miller, entre molts d’altres, avalen la seva trajectòria a la qual se li suma al mèrit de ser l’únic festival d’aquesta qualitat que és gratuït.