Vilafranca blinda al trànsit el centre urbà per la celebració del Vijazz

L’Ajuntament de Vilafranca informa que, amb motiu de la celebració del Vijazz Penedès aquest proper cap de setmana, es duran a terme un seguit de mesures que alteraran el trànsit de vehicles.

Com els darrers anys i per tal de facilitar la circulació de vianants entre una banda i altra de la rambla de Nostra Senyora, on està instal·lada la Fira de vins i caves del Vijazz Penedès, el trànsit de vehicles per la rambla de Nostra Senyora, des de la font de Sant Magí fins a la plaça del Penedès, estarà tallat en els horaris següents:

- Divendres, 7 juliol (de 17 a 2h)

- Dissabte, 8 juliol (de 17 a 2h)

- Diumenge, 9 juliol (de 17 a 2h)



Així mateix, en aquests horaris no es podrà sortir ni entrar als pàrquings particulars de la rambla de Nostra Senyora i la parada de bus de la plaça del Penedès quedarà inutilitzada. També en els mateixos horaris, el carrer de Cal Bolet estarà tallat a l'alçada del carrer d'Amàlia Soler, si bé es garantirà l'accés del veïnat als seus aparcaments particulars.

També mentre estigui oberta la fira de vins i caves del Vijazz, els accessos a l’illa de vianants pel carrer de Sant Joan i per la plaça de Llorens i Barba estaran tallats. El veïnat que hagi d’accedir-hi ho haurà de fer o bé per l’accés del carrer de Puigmoltó o bé pel del carrer del Pou de la Pina.

Així mateix, amb motiu de la ubicació de l’escenari dels concerts del Vijazz a la plaça de Jaume I, l’accés i la sortida de vehicles als guals de la zona es realitzaran pels laterals de la plaça, que seran carrers sense sortida. Igualment, durant els concerts, entre les 20 i les 01h, no es podrà accedir ni sortir de les entrades de vehicles de la plaça de Santa Maria i de la plaça del Campanar.

Finalment, amb motiu del Vijazz, SABA posa a disposició dels usuaris uns horaris i preus especials als aparcaments de la rambla de Sant Francesc i de Cal Rondina.