Rajoy, a Sitges: "Jo no autoritzaré cap referèndum, perquè ni vull, ni puc"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha insistit un cop més que ell no autoritzarà cap referèndum independentista a Catalunya. "Ni vull, ni puc, ni me'l crec, ni essent jo president això es produirà ", ha dit en la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia a Sitges. Rajoy s'ha queixat del "poc marge" que li deixa la Generalitat quan assegura que es pot negociar la data i la pregunta del referèndum, i ha reiterat que aquesta és una qüestió que ha d'avalar el Congrés, que hauria de reformar la Constitució. El president espanyol ha apuntat un cop més que una Catalunya independent sortiria de la UE, i que seria un "trauma" que tindria conseqüències "terribles". Ho ha comparat amb el Brexit i ha indicat que, per suposat, Barcelona perdria les seves opcions per acollir l'Agència Europea del Medicament.

Davant d'un auditori empresarial, Rajoy ha advertit que una Catalunya independent trencaria "llaços familiars", però sobretot tindria conseqüències "terribles" des del punt de vista econòmic. "Se n'aniria d'Europa, diguin el que diguin", ha reiterat. Això comportaria, ha continuat, perdre les ajudes europees i poder optar a acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament. Ha citat com a exemple el Brexit. "Seria un trauma", ha conclòs.

Després de llençar aquest avís a navegants, el popular ha garantit un cop més que mentre ell sigui president, el referèndum no es produirà. "A mi se'm demana una cosa que jo ni vull ni puc fer. Ni vull, ni me'l crec, ni essent jo president es produirà, tinguin la total i absoluta certesa", ha dit als empresaris.

En aquest sentit, ha reiterat que és el Congrés qui ha d'autoritzar una reforma de la Constitució que permeti que només els catalans decideixin si volen separar-se d'Espanya, perquè ara mateix "la sobirania radica en el conjunt del poble espanyol".

En aquesta línia, ha acceptat que la solució ha de ser política, però ha reiterat que aquest "no és un tema només del president del govern", sinó també dels diputats i de tots els ciutadans, i ha aprofitat per advertir "l'equidistància està molt bé, però no en totes les facetes de la vida".

La Generalitat no dona marge

Rajoy s'ha queixat també que la Generalitat asseguri que vol negociar, però després no deixi cap marge més enllà de "qüestions menors" com la data o la pregunta del referèndum. I a això li ha afegit el fet que, si no s'autoritza una consulta, s'estigui preparant una llei de transitorietat que pretén "liquidar la Constitució, l'Estatut, la unitat nacional, la sobirania nacional i treure Catalunya d'Europa en un sol dia". "Això no ho podem acceptar. Creuen que això és normal? A quins nivells de radicalisme arribarem? Com es poden posar decisions tan importants en mans d'uns extremistes com els de la CUP?", s'ha preguntat.

Pel que a fa a la situació política espanyola, ha constatat que els resultats electorals obliguen a arribar a acords amb diferents partits. Ha valorat positivament els que ja ha subscrit, especialment amb Cs, i ha dit que li agradaria arribar a pactes "en temes d'Estat" amb el PSOE, per exemple per afrontar el procés independentista. "No podem en aquesst tema tenir plantejaments diferents", ha avisat.

En preguntar-li per la corrupció, el president espanyol ha reconegut que aquesta és una qüestió "trista i desgraciada", però ha reivindicat que és ara quan s'estan descobrint casos de fa 10 i 15 anys, perquè hi ha més mitjans i més mesures de control. També ha trencat una llança en defensa dels polítics i els servidors públics, perquè, al seu parer, la immensa majoria són "honrats i decents".

En l'inici de la seva intervenció, Rajoy ha presumit dels bons indicadors econòmics d'Espanya, i els ha atribuït a les polítiques de consolidació fiscal i a les reformes estructurals que ha practicat el seu govern.

En aquest punt, ha opinat que tenir pressupostos seria molt positiu, perquè donaria un "missatge d'estabilitat, de seriositat i d'un país que és capaç d'arribar a una entesa en una situació parlamentària difícil".

El Cercle d'Economia demana una solució política

El president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, ha aprofitat la seva intervenció de presentació de Rajoy per demanar-li una solució política al conflicte independentista, que passi per un millor encaix de Catalunya dintre d'Espanya. Brugera ha opinat que aquesta qüestió i també la corrupció política "poden truncar la incipient recuperació econòmica" que viu Espanya. "Per això li sol·licitem el màxim esforç per encarrilar el conflicte per la via del diàleg i la transacció", li ha reclamat.

Ha considerat que això requerirà temps, però també ha demanat a totes les parts que siguin "honestes" en les conseqüències de les seves propostes. "Una possible sortida passa per explorar vies alternatives a la dualitat blanc o negre", ha conclòs.

Han assistit a la cloenda de les jornades del Cercle el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo; la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat; la presidenta de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas; el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, i l'alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello.