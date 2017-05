Desconvocada la segona jornada de vaga a Codorniu prevista per al dimecres 31 de maig

La segona jornada de vaga prevista a Codorniu per al dimecres 31 de maig ha estat desconvocada a última hora d’aquest dilluns, després d’una reunió entre direcció i comitès d’empresa que ha durat prop de sis hores. La primera de les dues jornades d’aturades anunciades com a rebuig a l'ERO presentat per la direcció ja va ser desconvocada la setmana passada, després que ambdues parts acostessin posicions sobre els extrems d’aquest expedient. Ara, direcció i comitès d'empresa han arribat a un principi d'acord que haurà de ser ratificat aquest dimecres en assemblea per la plantilla de tots els centres afectats. Fonts sindicals han explicat a l’ACN que l’assemblea serà única i se celebrarà a les 10 del matí a la planta de Sant Sadurní d’Anoia. El contingut del preacord es presentarà aleshores als treballadors, i no se n’ha volgut avançar res abans de la reunió.

En tot cas, en la negociació que va permetre desconvocar la primera jornada de vaga l’empresa va oferir prejubilar els treballadors a partir dels 56 anys i es va rebaixar de 81 a 72 els acomiadaments previstos. Quedava pendent, aleshores, un pacte en l’àmbit de les indemnitzacions.