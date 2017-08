Els dos detinguts relacionats amb l'atemptat de Barcelona són un melillenc i un marroquí arrestats a Alcanar i Ripoll

El bloc del carrer Antoni Gaudí on hi ha el pis que els Mossos d'Esquadra registren aquest 17 d'agost del 2017 en el marc de la investigació. ACN

Els dos detinguts pels Mossos d'Esquadra relacionats amb l'atemptat terrorista a les Rambles de Barcelona d'aquest dijous són un melillenc i un marroquí que han estat arrestats a Alcanar i Ripoll, respectivament, segons ha informat el major del cos, Josep Lluís Trapero. En una roda de premsa al Departament d'Interior, Trapero ha explicat que cap dels dos detinguts són el conductor de la furgoneta que ha entrat a les Rambles, però sí els ha relacionat "directament" amb els fets. De fet, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha explicat que s'està treballant per desarticular aquest "grup" que ha atemptat. Trapero ha afegit que no preveuen un nou atac "de forma imminent" a Barcelona.

Segons el relat dels fets que ha fet Trapero, una furgoneta ha accedit a les 16.50 hores per la part alta de les Rambles, a tocar de la plaça de Catalunya, pel carril central, atropellant diferents persones. "Ho ha fet durant bastants metres, fins arribar a la zona del Liceu", ha dit, atropellant un centenar de persones a una "velocitat important", sense deixar "cap dubte sobre la voluntarietat de matar el màxim de persones possibles". A l'arribar a la zona del Liceu, el conductor ha marxat corrent sense que hi hagi "cap evidència" que anés visiblement armat. Diversos testimonis han donat a la policia una descripció del conductor.

Trapero, que ha explicat que alguns elements de la investigació els porten a "connectar" aquests fets amb l'explosió d'una casa a Alcanar, ha dit que fins al moment s'han detingut a dues persones "implicades directament amb aquest atemptat", tot i que remarcar que cap de les dues és "l'autor concret que portava la furgoneta". "Però sí que els relacionem directament amb els fets", ha reblat.

Pel que fa al detingut de Ripoll, Trapero no n'ha concretat la identitat i ha dit que ha estat identificat per una patrulla de seguretat dels Mossos. Segons fonts consultades per l'ACN, el detingut a Ripoll és Driss Oukabir i hauria anat a comissaria per explicar que el seu germà petit, Moussa, li va robar la documentació.

La investigació dels Mossos s'està portant a terme sota les ordres de l'Audiència Nacional, que ha obert diligències donat que és competència seva per ser un atemptat terrorista. Trapero ha afegit que s'està treballant en coordinació amb els altres cossos policials per mirar de deternir "totes les persones" relacionades amb l'atemptat.