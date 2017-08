Puigdemont confirma una segona detenció relacionada amb l'atemptat terrorista a Barcelona

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confirmat una segona detenció relacionada amb l'atemptat terrorista de Barcelona després de la reunió del gabinet de crisi que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat. Prèviament, els Mossos d'Esquadra ja havien informat de la detenció d'un home. La línia d'invetigació continua oberta. Puigdemont també ha dit que hi ha 80 persones ingressades, de les quals unes 15 estan en estat greu.

Puigdemont: "Catalunya ha estat, és i serà terra de pau i la democràcia doblegarà el terrorisme"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat que Catalunya "ha estat, és i serà terra de pau i de benvinguda". "No deixarem que una minoria acabi amb la nostra manera de fer que ha estat forjada durant segles", ha afegit en la seva declaració institucional posterior al gabinet de crisi que s'ha reunit al Palau de la Generalitat. Després de l'atemptat a la Rambla de Barcelona que ha deixat una dotzena de morts, Puigdemont s'ha mostrat convençut que entre totes les institucions i la ciutadania es doblegarà aquells que "intenten confrontar les civilitzacions amb l'ús de la violència". "La democràcia doblegarà el terrorisme i la barbàrie allà on es produeixi", ha resumit per després destacar la col·laboració del cossos de seguretat de l'estat espanyol assegurant que "no hi ha hagut cap divisió ni cap disputa".

Colau convoca un minut de silenci al lloc de l'atemptat per demostrar que no es té por al terrorisme

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que l'Ajuntament de Barcelona ha convocat per demà divendres a les 12h un minut de silenci a la Rambla de Barcelona, just al lloc de l'atemptat terrorista, per demostrar que no hi ha por i fer visible la "unitat contra la barbàrie i en defensa de la democràcia". Així ho ha dit en una compareixença davant dels mitjans al costat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, just després de la reunió del gabinet de crisi que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat. "Els covards que han intentat sembrar la por no se'n sortiran", ha afegit Colau, que ha volgut destacar que Barcelona sempre ha estat ciutat de pau, diàleg, democràcia, valenta, oberta al món i molt orgullosa de la seva diversitat. "Ho seguirà sent", ha conclòs. A més, ha agraït les mostres de solidaritat d'ajuntaments de l'Estat i d'Europa. Una solidaritat que ha qualificat d'útil i que fa que Barcelona no se senti impotent, segons Colau.