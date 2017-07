Veïns de Ribes Roges exigeixen a l'Ajuntament que aturi la primera àrea verda de pàrquing de Vilanova

Veïns de Ribes Roges han iniciat accions de protesta arran la posada en marxa de la nova àrea verda de pagament al barri, prevista per al proper dilluns 1 d'agost. La reducció de places d'aparcament és la principal queixa dels ciutadans, que ja han reunit 250 signatures en contra de la iniciativa. Els veïns lamenten que l'Ajuntament no els hagi informat des del principi dels detalls de l'àrea verda, una mesura que teòricament havia de beneficiar-los tenint en compte que els residents no hauran de pagar per aparcar a la zona, a diferència de la resta de veïns de la ciutat i de visitants. El regidor de Mobilitat, Joan Giribet, defensa que la iniciativa pretén "blindar els drets dels veïns" i assegura que al setembre es farà una valoració en la que es tindrà en compte l'opinió dels afectats.

"Un greu problema" per al barri

Rosa Avellana fa 20 anys que resideix a Ribes Roges. "L'Ajuntament ha creat un greu problema a la gent del barri", sosté. "A l'estiu hi havia trànsit, però això ja estava assumit", afegeix. La veïna admet que a principis d'any l'equip de govern va explicar que s'implantaria una zona verda de pagament amb l'objectiu de millorar l'aparcament dels residents durant els mesos d'estiu, però sosté que en cap cas es va anunciar una reducció de les places de pàrquing. Segons els veïns, la implantació de l'àrea verda ha fet minvar els aparcaments un 40%, una xifra que no coincideix amb la de l'Ajuntament, que la situa en el 15%. "Hi ha més targetes (perquè els veïns aparquin gratuïtament) que zones per aparcar. Els mateixos tècnics ens han dit que s'han reduït un 40%", sosté Avellana, que és una de les veïnes que ha posat en marxa la campanya de protesta.

El col·lectiu ha difòs una carta en la que parla del "despropòsit de la zona verda", amb crítiques pel fet que l'Ajuntament iniciés els treballs de pintura de la zona verda aquest juliol, en plena campanya d'estiu, i pel nou carril bici. "Ja existeix un carril bici a la rambla Lluís Companys i per tot el passeig en doble sentit. També volem recordar que hi ha un altre carril bici paral·lel a l'altre costat de la via, pel camí de Sant Gervasi, on les bicicletes tenen preferència", diuen els ciutadans al document. Segons el col·lectiu, el nou carril bici ha suposat "destruir encara més la zona d'aparcament del barri". "Ara haurem de barallar-nos amb la gent que ve de fora o de la pròpia ciutat per les poques places que finalment han quedat", diuen els ciutadans.

Rosa Avellana apunta que els veïns estan totalment en contra que s'arribi a posar en marxa l'àrea verda a partir de l'1 d'agost i fins a la primera quinzena de setembre, i demana a l'equip de govern que convoqui una trobada conjunta amb els veïns, i no a títol individual, com de moment se'ls ha ofert. Si la iniciativa es posa en marxa, els veïns asseguren que iniciaran mobilitzacions. De moment, el col·lectiu, que ha creat la web www.zonaverdavilanova.com, té previst concentrar-se a la plaça de la Vila el proper dilluns a les quatre de la tarda, i intervenir al ple municipal per explicar les seves queixes, de la que ja han fet partíceps alguns grups de l'oposició municipal.

L'Associació de Veïns de Ribes Roges prefereix esperar

El col·lectiu de ciutadans crítics amb el projecte diu no sentir-se representat per l'Associació de Veïns de Ribes Roges, que en un comunicat convida els veïns a participar a la comissió creada amb motiu de la zona verda. "Com a entitat, creiem prudent observar primer el conjunt de les actuacions als carrers del nostre barri, i actuar tenint en compte els diferents punts de vista i, sobretot, el model de barri que entre totes i tots decidim que volem tenir", afirma la junta de l'entitat. L'associació vol recollir les propostes veïnals en una assemblea extraordinària convocada el 2 de setembre.

Giribet convida a "canviar els hàbits"

"A final de temporada estem disposats a seure amb tothom. El que no té sentit és que abans de posar-ho en marxa ho canviem tot", assegura el regidor de Mobilitat, que deixa clar, no obstant, que el govern creu que Ribes Roges ha de comptar amb una zona verda durant els mesos d'estiu. Joan Giribet destaca que "una actuació nova sempre genera rebuig". "Aquestes coses costen de pair. Són hàbits que s'han de canviar", diu el regidor, que assegura que "les ciutats cada cop tendeixen a que el cotxe es restringeixi".

El responsable de Mobilitat es mostra sorprès amb les crítiques veïnals. "No entenem la reacció dels veïns que precisament són els més privilegiats, perquè són els únics que no han de pagar", afirma. Giribet sosté que els ciutadans que s'oposen a la mesura "no representen tots els veïns", tenint en compte que a Ribes Roges hi ha aproximadament "uns 2.000 habitatges".

"Aquesta actuació és fruit de les reivindicacions històriques dels veïns del barri, que tenien problemes d'aparcament a l'estiu", explica. El regidor desmenteix que s'hagi suprimit el 40% de places d'aparcament, i assegura que de 1.800 han desaparegut "unes 270 places", a les que cal sumar 120 places de moto. "El plantejament no és un tema recaptatori. Un dels objectius és reduir el nombre de vehicles del passeig", assegura Giribet, que defensa que la reducció d'aparcament s'ha realitzat "a canvi de millorar l'accessibilitat de les persones" i d'establir "cruïlles més segures". Joan Giribet també justifica la creació del nou carril bici a la zona, tenint en compte que "no és el mateix el del passeig que el carril bici de funcionament real del barri". Per al regidor és important posar en pràctica l'àrea verda enguany tenint en compte que la iniciativa està vinculada al projecte de mobilitat que afectarà tot el passeig, i que l'any vinent preveu eliminar l'aparcament de la platja del Far i obrir un de nou davant de l'Aki. "Hem de veure com funciona. Vilanova no ha tingut mai una àrea verda. Ens hem compromès amb el Gremi d'Hoteleria i de Restauració i amb els veïns que aquest any era una prova i que a finals de l'estiu ens reunirem per poder-lo millorar de cara a l'any vinent", destaca el regidor.