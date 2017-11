Mercè Conesa, a la Fira de Novembre: "Treballarem cada dia per a que aquest país continuï sent referent a Europa" (VÍDEO)

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha assegurat aquest divendres que «en aquests moments d’extrema dificultat, el país ha de seguir funcionant. Si no, tindrem poca fortalesa per encarar les eleccions del 21-D i per proposar-nos retornar els presos a casa seva». Conesa ha afegit que ens hem de «concentrar en els actes de protesta, com el que hi haurà demà dissabte, però també hem de procurar que cada ciutat pugui continuar donant esperança a la ciutadania».

Mercè Conesa ha fet aquestes declaracions en la inauguració de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú i acompanyada de l’alcaldessa del municipi, Neus Lloveras. Durant l’acte, ha reiterat «el suport als alcaldes que estan al peu del canó i que lluiten cada dia per les oportunitats dels pobles i les ciutats» i ha destacat l’aposta de la Diputació de Barcelona pels polígons industrials a través del Pla de Modernització de Polígons, dotat amb 30 milions d0euors.

Aquest Pla, segons ha explicat la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, «posa a disposició dels municipis recursos per millorar les condicions d’aquests polígons industrials i, per tant, per a que les empreses puguin continuar la seva activitat: una de les que té més pes en el PIB i en la generació de llocs de treball».