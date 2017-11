El futur de l'antic Hotel Penedès continua sent una incògnita quatre anys després del seu tancament

L'edifici de l'Hotel Penedès, ubicat a l'antiga N-340 entre els nuclis de Santa Margarida i Els Monjos i La Ràpita, està tancat des de fa més de cinc anys i, a hores d'ara, el seu futur continua sent una incògnita. L'edifici està en venda, però les dificultats de trobar un comprador són moltes i, ara mateix, no hi ha cap oferta en ferm que faci pensar en un immediat desbloqueig de la situació. Tot plegat provoca que l'estat d'abandonament i degradació del recinte s'accentuï.

Fa un any, l'Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos va tenir coneixement d'un projecte que tenia com objectiu convertir l'edifici en un centre sociosanitari per a persones grans pensat per a donar servei a aquest sector de la comarca de l'Alt Penedès. Tal i com explica l'alcaldessa, Imma Ferret, “per a que el projecte tirés endavant calia aprovar primer el canvi d'usos de l'edifici. Des de l'Ajuntament veiem amb bons ulls aquest projecte de residència per a gent gran i estàvem d'acord en aprovar aquest canvi d'usos del Pla d'Ordenació, però tot va haver d'aturar-se arran del procés de tramitació del nou POUM en el que estem immersos”.

Ferret assenyala que “des de que es va presentar el projecte fa un any ja no hem tornat a tenir més notícies del promotors i, per tant, desconeixem si els propietaris tenen més propostes damunt de la taula o no”. L'edifici de l'Hotel Penedès és de propietat privada i una immobiliària és l'encarregada de buscar comprador. En aquest sentit, fonts de la immobiliària han indicat que “estem parlant d'un recinte amb un preu elevat el que dificulta la recerca de comprador, però és que, a més, amb la problemàtica de la nova tramitació del POUM que té paralitzada la concessió de noves llicències per part de l'Ajuntament tot encara es fa una mica més complicat”.

La complexitat del procés de venda de l'edifici també es posa de manifest, tal i com ha indicat l'alcaldessa de Santa Margarida i Els Monjos, en el fet que els treballadors de l'hotel encara reclamen deutes pendents a la propietat i estan a l'espera d'aquesta possible venda per a cobrar. L'Hotel Penedès va començar a tenir problemes en el moment en que es va construir la variant de laN-340 a Santa Margarida i Els Monjos que va provocar una progressiva pèrdua d'activitat i clients que van desembocar en el tancament.