Bon debut, resultat curt

UD Can Trias 0- CF Vilanova 1

Després de diversos mesos d'adversitats esportives acumulades, el CF Vilanova ha debutat de la millor manera a la segona categoria catalana. Amb una victòria i amb considerable millora respecte als partits de pretemporada.

Bé és cert que la feblesa de l'equip contrari, un dels principals candidats a lluitar per evitar el descens ha ajudat, però no és menys cert que això no pot menyscabar els mèrits d'un Vilanova que avui ha actuat amb molta serietat, conscient que havia d'iniciar la lliga positivament i sumar de tres en tres en un camp que era propici per a això, el d'un recent ascendit.

L'equip del Garraf es presentava a Viladecavalls amb la baixa d'importants jugadors que haurien de ser titulars com Lebrero, Ferrer, Cuadra, Latre per a mi el millor rematador actual de la plantilla i amb Moha encara mancat de ritme i de minuts que a poc a poc va agafant la forma i avui ha sumat poc encara però en positiu.

Aviat s'ha intuït i posteriorment acreditat, que el Vilanova era un equip tècnicament superior i que malgrat les absències hauria per poc que trepitgés l‘acelelerador d‘emportar-se el partit amb una relativa comoditat. El Vilanova controlava en tot instant qualsevol situació i vessant del joc. En el minut12 Valldosera de vaselina ha pogut inaugurar el marcador, estava el club garrafenc molt ben posicionat sobre el terreny de joc i el rival, molt limitat en els seus recursos i capacitats avui, jugava a l'expectativa intentant una contra o una jugada de fortuna que tampoc semblava massa factible.

Molt més enllà de certs comentaris que s'han divulgat entre setmana, el rival res dur, actuava amb molta noblesa i correcció, sense provocar cap situació conscientment indigna d'una partit de futbol. Tot el contrari.

Marcelo Alvaro que jugava novament de lateral dret en absència de Lebrero en el minut 30 realitzava una cavalcada marca de la casa per arribar a la línia de fons i servir una passada de la mort que Valldosera ha sabut col·locar impecablement davant la sortida del porter contrari que res ha pogut fer per evitar-ho. Era el 0-1i semblava el primer de diversos que avui anirien a caure perquè el Vilanova en cap instant disminuïa en la seva superioritat i s'intuïa un cert sabor a goledada.

Però el Can Trias en inferioritat conscient, però gràcies als bons oficis en mig camp d'Aguado i Avila que sostenien l'equip i del golejador Fornieles que no amenaçava però fins a cert punt sí inquietava, es mantenia en el partit i amb unes certes esperances d'alguna cosa positiva. En el minut 45, Valldosera en dues ocasions consecutives en una mateixa jugada d'un contra un, a punt ha estat de tancar el partit pel que es veia entre els uns i altres. En aquesta ocasió malmesa estava el partit i la necessària tranquil·litat. S'arribava a la mitja part amb un resultat tan just com merescut, que ha hagut de ser una mica superior, perquè en aquesta primera fase l'equip local no ha xutat entre els tres pals del portal i el Vilanova ha pogut endur-se‘l ja definitivament.

A la segona meitat i amb un plantejament molt similar al de la primera, tot feia presagiar que estàvem més a prop novament d'una golejada que l'empat, perquè la pilota seguia sense acostar-se als dominis d‘Arnalot, en defensa, Marcel, Torres, Cols i Saldaña es sobraven per desbaratar qualsevol escomesa del contrari, en mig camp Codina, Iker i Barragan tampoc eren superats, i en part atacant, Ximenes amb les seves galopades avui era el millor jugador de Vilanova, Valldosera creava cert perill i marcava el gol a fi de comptes decisiu, i Delgado encara sense encert tenia presència.

Però òbviament el Vilanova seguia sense rematar a l'adversari i els minuts anaven passant. El Can Trias, realitzava canvis, ha oxigenat la parcel·la central i el Vilanova lluny de tancar el partit estranyament reculava. Al minut 79 el Can Trias en una vaselina amb penal a l'instant previ a l'impacte a la pilota, a punt ha estat en el seu únic remat veritablement perillós entre pals d'empatar el partit, però per fortuna vilanovina no ha succeït.

I s'arribava al final del partit després 5-6 minuts d'afegit sense passar tampoc excessius sobresalts. El Vilanova sumava una important i necessària victòria i obre una porta a l‘esperança. Cert és que el rival havia inquietat molt poc, però cert és que s'ha treballat bé i en sincronia.

M'ha agradat. La disciplina avui d'un equip ben posicionat sobre el terreny de joc i la seva actitud de clar convenciment per obtenir la victòria. Les aportacions avui de Marcel que tot i no jugar en la seva posició i limitar en conseqüència les aportacions i perillositat davant la porteria contrària, i Valldosera amb el seu gol, han acreditat que han de ser dos jugadors molt determinants de l'èxit en l'actual temporada. El gran partit de Ximenes, el millor jugador visitant avui i que no hagués jugat possiblement d'estar Latre. La solidesa i l'atreviment com un veterà d'Ivan Torres, juvenil de tercer any, en un partit pràcticament perfecte. L‘actitud en definitiva de tot un conjunt, molt superior a la de l'any passat. Porteria a zero.

No m‘ha agradat. La lesió per un esquinç prepartit de Latre que podria mantenir-se encara un parell o tres partits fora de l'equip (si la seva lesió no és més greu, encara indeterminada). El replegament de l'equip quan no tocava i que a punt ha estat de costar un immerescut empat. L‘angoixa fins al xiulet final davant un rival inferior que s'ha mantingut en el partit molt més per demèrits del Vilanova que per encerts propis. L'actitud d'Iker Pujol amb dues targetes totalment innecessàries que li han suposat ja en temps afegit l‘expulsió. Algú hi hauria parlar-li i fer-lo reflexionar. Els escassos minuts d'un jugador amb una brillant pretemporada i algun partit no menys brillant l'any passat a primera, Gerard Fernández, que hauria de tenir més minuts. Les posicions sobre el camp de Marcel i Codina que no els resten brillantor però que no s'optimitzen els recursos ofensius de l'equip.

Fitxa tècnica

El Vilanova al primer temps ha comès 13 faltas. Ha servit 4 córners, i ha caigut una vegada en fora de joc, 4 ocasions de gol,1 transformada.

Can Trias, 8 faltes, 1 fora de joc, 1 corner, cap ocasió de gol.

A la segona meitat, el Vilanova, 13 faltes comeses, 3 corners, 3 fores de joc, 2 ocasions de gol, cap transformada.

Can Trias, 13 faltes, 3 córners, dues ocasions de gol, cap transformada.

Targetes grogues al Vilanova, Torres, Valldosera, Saldaña, Iker (2).

Substitucions en el Vilanova. Moha per Barragan (m.69) Gerard per Valldosera (m.76).

Valoració al millor jugador de Vilanova: Ximenes (5), Marcel (4), Torres (3), (Valldosera (2), Saldaña (1).

Col·legiat. Gonzalo Aguilera 8/10.

Estadi Municipal Can Trias: 125 espectadors, 21 graus la major part del partit ennuvolat.

Vaig tenir l'ocasió en el dia d'ahir de presenciar el partit Gornal-Begues i puc assegurar que el Vilanova és molt superior al Gornal, pròxim rival a l'Alumnes Obrers, un equip molt veterà amb cert ofici, rocós on els hi hagi i al límit del reglament, però que en la segona meitat, ni la seva forma física ni el nivell dels seus recanvis permeten mantenir un ritme intens durant 90 minuts.

El tercer partit del campionat contra un dels gallets de la categoria, el Marianao Poblet, constituirà la prova del cotó.