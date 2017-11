L'escola del rugbi Nova Olivella juga a Sant Cugat

Aquest dissabte l'escola del Rugbi Nova Olivella es traslladava a Sant Cugat per jugar la Trobada d´escoles de Sub.12. Una Trobada que només organitzava aquesta categoria, mentre que Sub.8 i Sub.10 es feien a Sant Boi. En aquesta Trobada participaven; Cruc Castelldefels, RC. Gòtics, Rugbi Nova Olivella, UE. Santboiana i RC. Sant Cugat (l´amfitrió). Els dos camps de Sant Cugat, quedaven dividits en quatre de Sub.12, i el Nova jugava els seus partits en el Camp 2 A i 2B. El Nova quedava enquadrat en el grup D, amb RC. Gòtics, UE. Santboiana 1, UE. Santboiana 2 i RC. Sant Cugat 2. A les 10h del matí, els nois de Rafael Linares, Rugbi Nova Olivella, començaven la jornada amb l’equip del RC. Gòtics, un equip amb molta experiència, que feia valer el seu joc, per acabar guanyant, 30 a 0 al Nova. Els nois del Nova, donaven la cara, però ni les marques ni les victòries arribaven, i perdien també amb Santboiana 1, per 15 a 0, amb Santboiana 2, per 30 a 0, i finalment la primera fase de grups, amb Sant Cugat 2, per 30 a 0. A la fase de consolació, els nois del Nova es van merèixer molt més, però la cosa va anar igual, amb Santboiana 3, van perdre 20 a 5 (amb la marca de David), amb Sant Cugat 3, 20 a 0, i finalment, amb el CRUC Castelldefels, 20 a 0. Una bona jornada de rugbi on l´escola, va estar un llistó per sota, d´aquestes potents escoles del rugbi. Lo positiu de la jornada, l'experiència treta, i la valoració del que es té que treballar als entrenaments, per anar pujant el nivell. Bon entrepà i cap a casa.

El Sub14 i el Sub16 guanyen amb solvència al CE INEF Lleida

Dissabte a les 16h, el combinat donava un repàs al Inef Lleida, a Sitges, a casa, per 51 a 26, amb Andrés, i deixa el “farolillo rojo”, amb tres partits jugats, i una victòria. El Sub.16 feia el mateix, a les 17:30h, i s’imposava amb gran solvència, i bon joc a la mà, per 58 a 7, i el deixa com a líder, amb tres partits jugats, i tres victòries, imparable, amb l'actuació destacada de James, del Nova, que només va jugar 20 minuts. La setmana que ve, el derbi, amb el RC. Sitges.