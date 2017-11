Nou projecte d’inclusió esportiva impulsat pel Club Rítmica Sitges-Garraf

La pràctica d’activitat físico-esportiva en persones amb discapacitat és un dret recollit en l’article 30 de la Convenció Internacional de la ONU sobre el dret de les persones amb discapacitat del 2006. Aquesta es relaciona amb la millora de la qualitat de vida, afavorint diversos aspectes com l’autodeterminació, el benestar físic, les relacions interpersonals i la inclusió social.

Seguint aquestes directrius, l’any 2015 el Club Rítmica Sitges-Garraf (CRSG) i l’entitat Junts en Acció una entitat que té la missió de treballar per la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual (DI) a través de l’esport, comencen la seva aventura conjunta.

L’any 2016, es crea el conjunt mixt unificat format per 4 gimnastes amb DI (Pol Fontanals, Aina Ramón, Marina Povedano i Gemma Fontanals) i una gimnasta sense DI (Laura Porras). Desprès de veure el bon ritme de treball del grup i els resultats que estaven aconseguint en els entrenaments, es comença a buscar quines possibilitats competitives podien tenir. Malauradament, no existien. Així doncs, va començar un camí que ens ha portat fins a la competició del dia 5 de novembre, en la que per primer cop un grup mixt unificat competirà en una prova de la Federació Catalana de Gimnàstica.

En primer lloc, María José Montilla, amb col·laboració amb Laura Pérez, ambdues del CRSG van presentar a la Federació Catalana de Gimnàstica una proposta de normativa adaptada, en la qual s’ estableixen les principals exigències, nivells i possibles mètodes d’avaluació que és necessiten per poder celebrar una competició.

Des de la Federació hi va haver una resposta molt positiva al projecte, que implicava obrir una nova categoria de competició de forma inclusiva (es a dir compartint convocatòria amb els i les altres gimnastes catalanes en la celebració de les fases), formació a entrenadores i jutgesses, així com la proposta s’estendrà a altres disciplines esportives que depèn d’ells (gimnàstica artística, acrobàtica, aeròbica, i trampolí)

En aquesta ocasió, el dia 5 de Novembre, el conjunt mixt unificat del club sitgetà competirà amb altres 2 grups en la 3a fase de Copa Catalana de Conjunts a Manresa. Aquesta competició servirà com a prova pilot de la normativa proposada de cara als futurs esdeveniments que hi ha previstos i que organitzarà la Federació l’any 2018.