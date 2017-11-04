HOQUEI PATINS

Resultats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins disputats els dies 4 i 5 octubre

Llorens Mateo VNG 04-11-2017 22:56 Lectures 105

PARTITS  COMPETICIONS ESTATALS  4 novembre

PRIMERA NACIONAL ESTATAL  - JORNADA  4

C.P REICOMSA  ALCOBENDAS   3  --SHUM FRIT RAVICH   2

C.H.P. SANT FELIU     4   --  C.P. TARADELL    5

C.P. TORDERA    4    --  R.C. JOLASETA    4

H.C LLEIDA NET ALPICAT  2  --   CALAFELL TOT L’ ANY    4

P.H.C. SANT CUGAT   3  --  RD  SEGUROSC.P. VILANOVA   1

C.P. VILAFRANCA  3  --   MIS IBERICA  C.H. MATARO    

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS  --  C.P. MANLLEU.   3 

OK LLIGA FEMENINA   - JORNADA 4

REUS DEPORTIU  2  -- C.P.  LAS ROZAS  2

CITYLIFT  GIRONAH.C     --  C.P. VILASANA     

SFERIC  TERRASSA    1--  HOSTELCURT GIJON H.C  1

C.P. VOLTREGA    4  --   GENERALI  H.C. PALAUPLEGAMANS  1

H.C. LICEO    4   --   C.P. ALCORCON   .   6

CERDANYOLA H.C.   --  -C.P. MANLLEU   

C.H.P. BIGUES i RIELLS   2 -- RD IMPAGOS C.P. VILANOVA    2

 

 

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