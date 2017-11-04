Resultats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins disputats els dies 4 i 5 octubre
PARTITS COMPETICIONS ESTATALS 4 novembre
PRIMERA NACIONAL ESTATAL - JORNADA 4
C.P REICOMSA ALCOBENDAS 3 --SHUM FRIT RAVICH 2
C.H.P. SANT FELIU 4 -- C.P. TARADELL 5
C.P. TORDERA 4 -- R.C. JOLASETA 4
H.C LLEIDA NET ALPICAT 2 -- CALAFELL TOT L’ ANY 4
P.H.C. SANT CUGAT 3 -- RD SEGUROSC.P. VILANOVA 1
C.P. VILAFRANCA 3 -- MIS IBERICA C.H. MATARO
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS -- C.P. MANLLEU. 3
OK LLIGA FEMENINA - JORNADA 4
REUS DEPORTIU 2 -- C.P. LAS ROZAS 2
CITYLIFT GIRONAH.C -- C.P. VILASANA
SFERIC TERRASSA 1-- HOSTELCURT GIJON H.C 1
C.P. VOLTREGA 4 -- GENERALI H.C. PALAUPLEGAMANS 1
H.C. LICEO 4 -- C.P. ALCORCON . 6
CERDANYOLA H.C. -- -C.P. MANLLEU
C.H.P. BIGUES i RIELLS 2 -- RD IMPAGOS C.P. VILANOVA 2