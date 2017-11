El Vendrell guanya 3 a 5 a la pista del Coutras

El CE Vendrell va guanyar 3 a 5 a la pista del Coutras (França) en el partit d'anada de la primera eliminatòria de la Copa CERS, un bon resultat de cara al partit de tornada del dissabte 25 de novembre.

Amb un hat trick de Cristian Rodríguez en els darrers minuts de la primera part, el partit es va posar molt bé per als interessos del Vendrell. Però el Coutras no es va rendir i els homes de Gonzalo Medina i de Xavier Nicolàs van haver de treballar amb intensitat per aconseguir un bon resultat en el partit d'anada de l'eliminatòria. Edu Fernández va donar la tranquil·litat necessària fent l'1 a 4 al minut 35. Al minut següent, Pablo González va fer el 2 a 4, cosa que donava esperances als locals, però Cristian Rodríguez, fent el seu pòquer particular, va fer el 2 a 5 al minut 38. Tot i això, després d'un gol d'Albert Querol, al minut 41, el partit es va accelerar amb un joc elèctric i amb opcions de gol en tots dos costats.

Finalment, el Vendrell va poder controlar en els darrers minuts i el partit va finalitzar amb el 3 a 5 al marcador.

Ara, sense gaire temps per recuperar-se del partit i del viatge, ja toca pensar en el proper compromís de l'OK Lliga. El dimarts 7 de novembre, a les 21 h, el CE Vendrell jugarà la sisena jornada a la pista de l'Alcoi, partit que es podrà seguir en directe a través de la plataforma www.okligatv.com.

Fitxa tècnica

US COUTRAS (3): Alain Audelin (p), Pablo González, Benjamín Lafargue, Jerome Lafargue, Emanuel Necchi, Marc Povedano, Albert Querol i Enrique Cruz (p).

CE VENDRELL (5): Gerard Camps (p), Marc Navarro, Eloi Mitjans, Cristian Rodríguez i Edu Fernández - cinc inicial –, Jordi Ferrer, Roger Rocasalbas, Iker Casado, Joan Lluís Mudarra i Pol Ferrer (p).

Cal destacar el debut d'Iker Casado i de Joan Lluís Mudarra a Europa.

Gols: 0-1 (22') Cristian Rodríguez, de penal; 1-1 (23') Pablo González; 1-2 (23') Cristian Rodríguez; 1-3 (24') Cristian Rodríguez; 1-4 (35') Edu Fernández; 2-4 (36') Pablo González; 2-5 (38') Cristian Rodríguez, i 3-5 (41') Albert Querol.

Àrbitres: Galoppi i Ferrari.