Punt molt treballat en els últims instants

CP Vilafranca 3 - CH Mataró 3

El Cafès Novell CP Vilafranca, va aconseguir un punt in extremis en el partit que l’enfrontava amb el Mataró en el marc de la 4ª jornada de la 1ª Divisió Nacional.

I és que les coses semblaven anar molt bé a la primera part, amb un Vilafranca ben posat en defensa, i creant certes ocasions de perill a la porteria mataronina. Però els àrbitres van ensenyar una dubtosa targeta blava a Marc Vázquez, segons ells per arrastrar un jugador amb l’estic, però el cert és que es va entortolligar tot sol amb les cames i va caure, però els àrbitres no ho van interpretar així, i van assenyalar la falta directa en contra del Patí. El seu llançament el va fer Jordi Bartrés, la bola no va a entrar, però la mala fortuna va fer que el rebot li tornés a l’estic, i sense que el porter vilafranquí pogués fer-hi res, va introduir la bola al fons de la xarxa. Una jugada de mala sort, ja que el rebot no va afavorir gens els interessos vilafranquins.

Tres minuts més tard, una jugada mal defensada per part dels vilafranquins va fer que de nou Jordi Bartrés es plantés sol davant de David Arellano, i va col·locar el zero a dos en el marcador.

Francesc Bargalló va demanar temps mort per intentar fer reaccionar els seus jugadors, i sembla que va funcionar, ja que els moments de desconcert, es van esvaïr i el Patí va tornar a crear accions de gol, però amb el marcador a 0 a 2 es va arribar al descans.

A la segona part, els de la Capital del Vi, van sortir a per totes a remuntar el marcador advers, i el va aconseguir igualar fins a dues ocasions fins a l’empat final a 3. I és que el Patí va mostrar molta frescor en atac i un bon posicionament en defensa, i en el minut 13 Marc Vázquez retallava distàncies en el marcador, posant el 1 a 2. Els minuts passaven i els tècnics Vilafranquins, Bargalló-Juncosa, van intentar mitjançant un temps mort a manca de 6 minuts intentar posar idees per emportar als seus jugadors, i així va ser, ja que a manca de 5 minuts per acabar, el noi de la casa, Enric Martí feia l’empat a 2. L’alegria vilafranquina, però, duraria poc, ja que un minut més tard, un xut llunya dels mataronins va ser desviat dins l’àrea, desviant la trajectòria de la bola, i es va escolar a la porteria del Patí, sense que en David Arellano hi pogués fer res. Les coses pintaven malament pel Vilafranca, però a manca de 46 segons per l’acabament del partit, Lluís Ferrer va desviar un xut de Carles Rodríguez a l’interior de l’àrea i va posar el definitiu empat a 3.

Un punt que alguns pensaran que és poc, però vist tal i com va anar el partit, ens hem de quedar amb la part positiva de la que la lliga està molt igualada i que sumar sempre es bo.

La propera setmana el Patí es desplaça a Osona, concretament a Taradell, un partit que començarà dissabte 11 de novembre a les 18h.

Resultat dels equips del CP Vilafranca del 4 i 5 de novembre