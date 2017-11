Quin gran espectacle amics!

CF Vilanova 2 – Espluguenc FA 1

Gran tarda de futbol. Un partit que aquesta tarda ens ha retornat de nou a aquelles grans diades a tercera divisió i a les millors moments del Vilanova de Gimeno, i on Vilanova i Espluguenc han delectat a l'espectador amb un gran partit de futbol farcit de bon joc i emoció fins al m. 94. Un nou tour de força no apte per cardíacs.

El Vilanova era conscient que sols amb un gran partit com el d’avui podria derrotar a un rival que segon a la classificació, no havia perdut cap partit com a visitant i que avui ha demostrat amb escreix el perquè, i alhora, ha estat sense dubte el millor que fins al moment ha passat per l'estadi seriós aspirant al campionat.

Dos equips no sols en el més alt de la classificació, sinó disposats a anar pel partit des del primer moment sense guardar, especular i molt coneixedors de les seves possibilitats i de la importància d’aquests tres punts.

Dos equips amb estils molt semblants de joc, en plantejament sobre el camp i on l´Espluguenc en tot instant ha demostrat una molt bon posicionament i un perfecte assoliment del que fer en cada instant i dels seus punts forts per maximitzar les seves possibilitats.

El Vilanova patia avui la baixa de Moha per sanció i malgrat que la batalla al mig del camp del camp podia donar com a resultat un baixa sensible, la gran participació dels companys ha pal·liat totalment aquesta mancança, en especial amb un Codina immens i pletòric tant amb tasques defensives com ofensives. Avui en un dia d’aquells que destacar algú es fa molt difícil doncs tots els jugadors locals han rendit a un nivell espectacular.

El Vilanova a la primera part disposava de 3 ocasions de gol ja per obrir el marcador, però l’encert de l’equip rival ho evitava i s´arribava a la fi de la primera meitat amb empat a zero gols.

El Vilanova en uns primers 45 minuts era ja superior al seu rival, però el partit era d’inici i seguia sent molt equilibrat i l’equip visitant tenia potencial suficient, qualitat i situació posicional adient per fer mal en qualsevol jugada a l’equip local.

A la represa i al m. 47 dissabte passat, el Vilanova veia com el Fontsanta Fatjó estavellava un pilota al travesser, i avui era Valldosera en idèntic minut qui recollia un rebuig del porter visitant a una gran rematada de cap de Delgado quasi gol, i obria el marcador, un lluminós que reflectia ja la superioritat i mèrits d’un equip local que a mesura que el partit avançava s’imposava ara ja si, en el camp i en el marcador a l´equip visitant. Però l'Espluguenc no defallia i ho intentava malgrat que sense l’aproximació definitiva a la zona d'execució final. Portava en cada jugada el segell de perillositat que podia equilibrar de nou el marcador.

Eren minuts on el Vilanova feia el seu millor futbol de la temporada, jugant al toc com sempre però amb més fluïdesa, rapidesa i obrin espais, aprofitant que el rival havia de fer un pas endavant per cercar l’empat.

Al m. 61, Delgado en una gran definició posava el segon al marcador, quedaven 60 minuts, molts, i malgrat que l'avantatge era considerable, ningú domava el partit per tancat. Restaven molts minuts i a la vegada el rival tot i no haver marcat, era perillós, era un gran equip, el millor que ha passat amb diferència per l'Alumnes Obrers i per tant continuava neguitejant.

Arribava el minut 71, deu minuts després de l´èxtasi a l' estadi on un falta a la frontal de l´àrea que a mi m’ha semblat inexistent, com existent també segons la meva manera de veure la situació defectuosa de la tanca, un gran xut prop l'escaire permetia a l’equip visitant escurçar diferències. Arnalot s’ha llençat tard per mi tapat com dic per la mala situació de la tanca i no ha arribat a interceptar la pilota. Era el 2-1, que posava de nou l'ensurt al cor dels aficionats vilanovins malgrat que el Vilanova continuava sent millor sobre el camp i a mb més ocasions de gol davant un gran contrincant encara no derrotat.

És llavors quan lògicament pel resultat i per l'escomesa de l´Espluguenc, han arribat els minuts més tensos i de més emoció, i és quan el partit s’ha trencat definitivament en el terreny de joc que no en el marcador. L’equip visitant en un tot o res, ha decidit cremar les naus i jugar-s’ho tot per treure si més no un punt, moment quan ja el Vilanova amb l’entrada de Sergio Ximenes , i amb el seu elèctric futbol, ha disposat d’ocasions no ja de guanyar que ja ho feia, sinó de golejar al rival i si més no, d’aconseguir tancar el partit sense arribar al patiment dels 94 minuts que ha durant el partit.

Concretament als minuts, 74,77,79,82 i 92, el Vilanova ha tingut molt clares ocasions de marcar, però la manca d’encert, la suprema actuació del porter visitant Muñoz, i defenses sota pals amb el porter batut han evitat el just gol de la tranquil·litat local.

Quin gran partit amics dels dos equips! i en especial del Vilanova que avui ha palesat el millor joc amb el que va de temporada superant el disputat al Prat on curiosament no es va marcar cap gol, i que permet continuar primers i seguir somiant.

EL MILLOR. El partidàs de l’equip local en el seu millor matx de la temporada i que fa molt difícil destacar a cap jugador per sobre dels altres davant del gran nivell ofert. Codina, en un dels millors partits com a jugador del Vilanova. La solidesa novament d’una defensa ara apuntalada per Aleix Vall que avui ha estat pivot defensiu, i que ha estat immaculada i que ha encaixat sols un gol en una falta més que dubtosa. La lluita de Valldosera i el seu instint golejador, jugant sempre contra tots i contra tot. Un Victor Delgado molt irregular en uns inicis però que porta tres partits consecutius a un gran nivell. Un Iker Pujol que sense arribar al seu millor joc encara, va creixent. Un Arnalot que sempre hi és. Un Lebrero que juga de memòria i sempre a un gran nivell. Un Marcel que continua jugant com els àngels gairebé amb una cama. Un Ivan que cada dia està millor. Un Ximenes que el poc que juga de moment, ho juga a gran nivell i deixa als espectadors amb la boca oberta. Un Latre cada vegada més intel·ligent amb la pilota als peus. Un Vilanova on com dic és molt complicat i avui més, destacar a ningú per sobre d' un altre. Un equip que fa des de fa temps el millor futbol del grup sense canvis de sistema en funció del rival i jugant des del primer minut a guanyar contra qualsevol rival i camp. Un equip cada vegada amb més fam que acabarà el primer terç de lliga com el millor del grup, el que no equival a res però dona sentit, moral i és un molt just premi al que hem vist fins aleshores en una lliga on res es decidirà fins a les dues darreres jornades molt possiblement.

EL PITJOR. Avui quasi res. Sols la necessitat de no jugar ni molt menys perdre pilotes en zona perillosa que puguin afavorir contres del rival. La creença de què som superiors i jugar refiats en endavant , que seria l'inici d´una segura davallada.

Alineació CF VILANOVA. Arnalot, Cuadra, Lebrero, Ivan, Marcel, Vall, Codina, Iker, Delgado, Latre , Valldosera.

Substitucions: Al m.71, Martí Ferret per Latre i Barragan per Iker. Al 76, Ximenes per Valldosera. Al 87, Cols per Delgado.

Targetes grogues al Vilanova: Vall i Ximenes.

Puntuació jugadors CF Vilanova . Codina 5. Marcel 4. Lebrero 3. Valldosera 2. Delgado 1.

Estadístiques. Primera part. CF Vilanova, Faltes.6. Ocasions de gol 3. Corners 1. Fores de Joc 1. Espluguenc. Faltes, 7. Ocasions de gol, 1. Corners 0. Fores de Joc 1.

Segona part. Cf Vilanova. Faltes, 8. Ocasions de gol, 8. Corners 2. Fores de Joc 0. Espluguenc. Faltes 7, Ocasions de gol 3. Corners 2. Fores de Joc, 2.

Àrbitre Sr. David Cano (Bcn) 7/10.

300 espectadors. 20 graus de temperatura. Des del minut 36 s’ha jugat amb llum artificial. Públic avui molt motivat i cridaner conscient del que i qui havia en joc.