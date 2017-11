L'AB Vendrell voreja la prefecció i suma la victòria davant el líder

Arribava a Coma-ruga el líder invicte de la classificació, el Lluïsos de Gràcia, un equip descendit de Copa, què no coneixia la derrota, davant un conjunt vendrellenc, què sumava tres desfetes consecutives, a priori doncs, el matx era complicat i pocs confiaven en el triomf dels locals. Però, tot es va esvair quan va començar el partit, els taronges, van vorejar la perfecció, en un matx rodó, amb una defensa de llibre, que va ofegar l’atac rival i un atac disciplinat, amb una circulació de pilota efectiva, què sempre trobava la millor opció, els del Vendrell, van superar per 64-56 als de Gràcia, què es van veure superats per un conjunt local, què va demostrar, què pot superar a qualsevol rival, si juga amb la mateixa intensitat, mostrada davant el líder.

Els de Marc Rovirosa, tallen la ratxa de tres derrotes consecutives i se situen amb un balanç de 4-3, a la vuitena plaça de la classificació. L’encontre començava amb un conjunt vendrellenc, molt intens en defensa i què buscava les ràpides transicions, l’encert de cara a cistella de Yero Thiam i un triple d’Alejandro Cereto, gran partit el seu, donaven la iniciativa 13-5 als sis minuts, davant un conjunt visitant que no trobava el seu ritme de joc, i que veia com els locals, tancaven aquest primer quart, amb un 20-11, després d’uns primers deu minuts força positius.

En el segon període, el Lluïsos, va intensificar la seva defensa, de fet és l’equip que encaixa menys punts de la competició, i els del Baix Penedès no trobaven la fluïdesa del primer quart, tres punts anotats en sis minuts, què sumat a dos triples dels visitants, deixaven un 25-23, a tres minuts d’arribar a l’equador del matx; l’empenta dins la zona, de Marc Molina i Omar Francisco, amb un 6-0 de parcial, donaven als seus, un 31-23 al arribar al descans.

A la represa, els de Barcelona, van imposar el seu joc, atacs llargs i lents, què els va donar un parcial de 3-8 que ajustava 34-31 el resultat. El matx es va travar i les defenses manaven sobre els respectius atacs, costava molt anotar, i de fet els taronges, només sumaven des del tir lliures, en uns minuts on els del barri de Gràcia, van ser capaços de capgirar la dinàmica 38-39, però, dos triples consecutius, de Cereto i Thiam, suposaven el 44-41, del final d’aquest intens tercer quart. En el darrer període, es va poder veure, la millor versió dels taronges, molt intensos al darrere, alternant les defeses individual i zonal, van ofegar l’atac dels visitants, que no trobaven la manera d’anotar, quatre punts en sis minuts i mig, fet que van aprofitar els de Coma-ruga, per ampliar 55-45, el lluminós, després d’un triple de Molina, en una gran circulació de pilota, a 3.20 del final. Després un nou triple de Lluís Casado, tallava la reacció dels graciencs 60-51, a poc més d’un minut, tot i que els visitants es van acostar 60-56, a disset segons de la fi, dos tirs lliures anotats pels locals, certificaven la victòria, després d’un gran partit. Victòria, que omplirà de moral i confiança a l’equip, de cara als propers compromisos, el primer, el diumenge, a la pista del Barberà B, un rival de la part mitja-baixa de la taula.

Fitxa tècnica

AB Vendrell van jugar: Cereto (21), M. Molina (17), Casado (3), Mateu (7), Thiam (9), Nieto, Gabaldón, Francisco (7), Luna, Solé, Trouvé i O. Molina. 7/21 triples, 9/13 tirs lliures, 22 faltes.

Parcials: 20-11, 11-12 (31-23), 13-18 (44-41), 20-15 (64-56).

El sènior femení segueix passejant-se

El sènior femení sumava la cinquena victòria consecutiva, al superar per 74-33, al conjunt de La Selva, en el que era l’últim partit de la primera volta, d’aquesta primera fase, de la tercera catalana. Les taronges, lideren la classificació amb un 5-0 de balanç, i tenen peu i mig, a la fase d’ascens. Dissabte rebran la visita del TGN Bàsquet.