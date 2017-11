El CB Sitges ho intenta però no ho aconsegueix

Sènior Masculí – Copa Catalunya – grup 02- jornada 6a.

AE Torreforta 87 - Bàsquet Sitges “A” 79

Desplaçament en una tarda de llamps i trons a Tarragona, a la pista de Torreforta, que és just a la meitat de la classificació i un Sitges que amb un sol partit guanyat ocupa les darreres places.

Inici igualat fins i tot amb cinc punts d’avantatge dels del Garraf 13-18, que finalitza el quart amb empat a 18. Segon quart també igualat on el Sitges aconsegueix, a manca d’un minut per la mitja part, fins a sis punts d’avantatge 30-36, però que en aquest darrer minut encaixa un 11-1, per marxar el vestidor 41-37 tot i fallar en aquest primer temps set tirs lliures (3-10).

Al tercer quart, baix encert de tot l’equip i sort d’un inspirat Josep Agostí, que anotaria 10 dels 14 punts que pujaren el marcador del Sitges, els 22 punts de l’equip local deixaven el lluminós de Torreforta un 63-51, màxima diferència fins el moment, per part dels dos equip, a manca d’un quart.

El Sitges ho intentava però no aconseguia retallar les diferències de 10 punts, fins que a manca de tres minuts, el millor jugador local el Nº 8 Dorsey, un americà que portava 16 punts anotats, va ser expulsat en assenyalar-li els àrbitres la segona antiesportiva (79-67). Un parcial de 0-8 (79-75) a manca de dos minuts, semblava donar opcions al Sitges, però la mala selecció de tir del Sitges en els darrers atacs i al final la loteria de les personals forçades, deixaren el marcador a 87-79.

La propera setmana visita Pins Vens a les 17:30 hores el C.B. Santfeliuenc amb el seu primer equip Mechanservis CBS. En el dia que el Bàsquet Sitges té la presentació dels seus equips.



Fitxa tècnica

Alvin 9, Roger P 13, Adria 5, Manel, Roger S., Elias, Mauro, Josep 20, Seth 13, Nacho 15, Omar 4.

Entrenador: Edu Piñero i Galdric Bover Delegat: Fredi D. Bartés

Parcials: 18-18 23-19 22-14 24-28