Patint i guanyant a Mollerussa

Partit molt difícil a Mollerussa decidit en el dobles en el cinquè set, però que serveix per situar-se com líders invictes del grup de 2a estatal empatats amb l’Helios de Saragossa, a qui se’ls espera a Casernes d’aquí dues setmanes en un duel que pot ser cabdal.

El partit a Mollerussa es va complicar de principi donat que Ivan Martínez perdia el seu primer partit de la lliga contra Cristian Fernández, el jugador amb goma defensiva al revés i atacant de dreta es va fer molt incòmode i sumaria els 2 punts pel seu equip. Ja la temporada passada havia guanyat els 2 punts a Casernes en un partit que també es recorda difícil.

Per sort Felix Avila i Francesc Conde guanyaven els seus partits per posar el 1-2. Tots dos estan mantenint un nivell molt alt aquesta temporada per portar l’equip al capdamunt. Al punt perdut de Avila amb Fernández li seguiria el punt de Ivan Martínez.

Conde tindria el partit a la seva ma contra Gómez, però no aconseguia el tercer set i perdia en el cara-creu final 9-11 al cinquè set.

Així s’arribava al dobles on l’inèdita parella Martínez-Avila no s’imposaria fins al darrer set, sabent patir i lluitar un punt que pot tenir molt valor.



El filials a dalt de les classificacions

Perd el Vilanova B a casa 2-4 contra el Badalona a primera provincial i perd la imbatibilitat a la lliga. Rival directe per l’ascens fa que la classificació s’apreti amb quatre equips empatats a dalt. El Vilanova C i el D guanyen i confirmen les seves aspiracions d’intentar els ascensos. El C a segona provincial ho fa patint de valent a camp del Lluïsos Gràcia per 3-4 amb punts de Cereto,Marsal i Batalla. El tercera ho fa passant per sobre del Poblenou per 0-6 amb 2 punts de Martínez,Ramírez i Mestres.