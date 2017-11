El Suburense va jugar per sumar però li sobren 11 minuts a Sant Quirze

Sant Quirze del Vallès 2 – CF Suburense 0

No hi ha manera que el Suburense sumi a camp contrari, molt a prop ho va tenir a Sant Quirze del Vallès, ja que el primer gol local arribà a manca de onze minuts per consumir el temps reglamentari, el segon gol és pura anècdota. És cert que l’equip ha millorat en defensa tot i que quan es va tocar aquesta línia s’encaixava, en aquest cas potser va mancar més moviment al mig del camp però també és cert que el partit fou del tot igualat al llarg del matx i potser el més just hagués estat l’empat, però un cop més una badada de la part de darrera passa massa factura als Sitgetans que la tenien en aquesta segona meitat però que tornaven a sortir de camp contrari sense menjar-se res.

Molt poca cosa es generava de joc a la primera meitat, els locals volien però no podien, l’equip de Xavi Hereu molt actiu no deixava espais, ben col·locats enredera el locals ho intentaven per la banda dreta del seu atac amb poc rendiment ofensiu, tan sols una pilota penjada al minut 42 generava un travesser amb replica del Subu en una pilota llarga per Michel que aquest trencant als defensors amb tota la porta per ell llançava fora al minut 45.

A la represa el tècnic local d’entrada donava entrada a dos jugadors amb més carisma ofensiu i de fet li va servir per fer-se amb el mig del camp pressionant força, la va tenir però el Suburense en una pilota que sorgia de la defensa amb internada de Geri, fent un passi magistral per Marc Navarro que entrant per la banda dreta de l’atac sitgetà, el seu remat però s’anava fora al 58, una pèrdua al mig del camp del Suburense va originar el primer gol del Sant Quirze, jugada per la banda amb penjada al mig de l’àrea, refús de Nito i remat final del Pablo Alonso sec i ras que deixà al Suburense sense premi, el segon arribà al 88 obra d’Adrian Arenas quan l’equip sitgetà jugava a la desesperada en busca de l’empat, en un moment en que la pluja apretava de debò.

Fitxa tècnica

Sant Quirze del Vallès: Manel, Soria, Nico (Moliner 70) Benasco, (Mauri 46) Pablo, Adrián, Rion, Pol, Arnau (Gargallo 75) Rem, (Pujol 46) Cortés, (Saise 89).

CF Suburense: Nito, Manu, Adrià Freixas, Ricard (Valbuena 80) Salva (Dani Ayala, 72) Viñola, Geri, Navarro, (Jano 80) Jion, Michel (Nico 72) Sergi Plazas.

L’àrbitre, Berenguer Frutos, amonestava als locals Rion, Pol i Cortes, mentre que als visitants amonestava a Freixas, Valbuena, Geri i Salva.

El proper partit

El Suburense rep aquest Diumenge amb intenció de fer-se forts a casa al Molins de Rei, quart per la cua amb 10 punts, del 10 partits jugats ha guanyat 3 partits, dos a casa, un a camp contrari i un empat també al seu camp i sis derrotes, l’hora d’inici a les 17 hores.