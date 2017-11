El SM tomba la millor defensa i es posa segon

El Sènior Masculí del Bàsquet Ribes va aconseguir portar el partit al seu terreny davant d’un dels equips més forts dels que s’ha trobat fins ara. El Centre Catòlic de l’Hospitalet arribava com a la millor defensa del grup, havent demostrat en tots els enfrontaments que era un equip que acostumava a manar en el ritme, però que si no ho feia, mai perdia la cara al partit.

Els jugadors ribetans n’eren conscients, i dintre d’un context immillorable, amb el pavelló ple just després de la presentació, van oferir a l’afició un dels partits més complets de la temporada. Tot i el mal inici defensiu (8-13, minut 5), aquest cop les rotacions van ser clau per aturar l’atac visitant sense perdre ritme ofensiu. Yeison Colón va firmar un primer quart per emmarcar, liderant un parcial final de 12-4 amb esmaixada inclosa i convertint en punts la millora defensiva de l’equip. No obstant, aquest parcial va ser encara més important al segon quart, quan l’equip ho va passar pitjor. La defensa dels de l’Hospitalet va aconseguir aturar el ritme dels ribetans mentre seguia anotant regularment, deixant els locals sense bàsquets durant 3 minuts. Però altre cop la reacció ribetana va ser imparable: 8 punts seguits de Marc Genesias i un triple de Guillem Ballús van posar per davant, ja definitivament, el Bàsquet Ribes. Van ser minuts on els ribetans van veure per fi el camí cap a la victòria, en el que seria el capítol previ a una segona part excel·lent dels de Toni Segarra.

La defensa de l’inici del tercer quart va deixar sense opcions el Centre Catòlic, on només el pivot amb experiència EBA Cintas hi trobava algun forat. Els visitants, però, també s’aferraven a la seva consistència defensiva per mantenir-se vius, però al minut 27 un triple d’Alexander Chifflier i un dos més un de Marc Genesias ja posava el Ribes 10 punts amunt (52-42). Un triple del millor exterior visitant reduïa l’avantatge a 7 punts, però només aturava per un instant la superioritat local. Després d’un petit descans al principi de l’últim quart, el Ribes sentenciava el partit amb un parcial de 13-2. A la bona feina defensiva aquest cop es sumava l’encert des del triple, amb un de Guille Franco i dos d’Adrià Miró. Resultat: 67-49 a manca de 5 minuts. No obstant el partit estava decidit, els visitants van fer tot el possible per perdre del menys possible, aprofitant certa relaxació local per retallar diferències fins el resultat final i negant al Ribes un bàsquet average més gran que, pel que portem de lliga, sembla important.