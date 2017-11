Derrota a Vic i excel·lent paper de l'escola a Lleida

El passat cap de setmana, les categories del SELVNG van desplegar-se arreu del país per afrontar els seus compromisos. L'Escola, a Lleida; les categories de formació, a Sitges, i el sènior masculí, a Vic.

L'activitat la va iniciar l'Escola de Rugby vilanovina: els més petits del SELVNG es desplacaren a la Terra Ferma per participar de la jornada d’Escoles organitzada pel Club local, l’INEF Lleida, en la qual participaren a més el CEU, l’RC Sitges i Químic E. Excel·lent matinal amb partits disputats i una molt bona organització per part dels lleidatans. A la mateixa hora, alevins i infantils disputaven els seus partits de lliga a Sitges (Santa Bàrbara); els alevins, amb quatre debutants entre les seves files, van veure com la plantilla sitgetana, més folgada i experimentada, aconseguia marcar el ritme del partit i s’enduia la victòria. A destacar el meritori assaig dels de blau cel (60-7). Per a seva banda, els infantils, tot i avançar-se en el marcador gràcies a un cop de càstig transformat als nou minuts de joc, van veure com els locals feien valer el fet de ser l’equip amb més punts al seu favor i comptar amb un atac trenat (gairebé dos-cents en els tres primers partits de lliga) i vencien per 62-3.

A les quatre de la tarda, el sènior masculí iniciava el seu encontre a Vic. El matx va veure’s marcat, sobretot, per un primer temps on la indisciplina dels vilanovins i la fortalesa de la davantera local va permetre els d’Osona anar-se’n en el marcador. Amb tot, a la represa el conjunt entrenat per Felipe López va defensar-se amb ungles i dents, i va trepitjar força estona el terreny contrari, arrencant un assaig amb transformació; amb tot, els errors de concentració van sortir molt cars al XV vilanoví (60-7).