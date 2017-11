Torna a Vilanova la cursa d’orientació ecològica

Torna a Vilanova i la Geltrú la cursa d’ orientació ecològica. L’Ecocursa d’Orientació per l’Ortoll, organitzada per la comunitat online d’esports outdoor Rideers.com, l’Ajuntament de Vilanova i la Plataforma Defensem l’Ortoll aquest any donarà lloc el pròxim 19 de novembre amb la voluntat de promoure el respecte per la natura en la pràctica de l’esport.

La idea de la cursa passa per fer als corredors particeps d’una recollida de brossa alhora que participen en una cursa d’orientació pels terrenys de la comarca del Garraf com l’Ortoll, Sant Gervasi o el Prat de Vilanova, sovint afectats per la manca de sensibilitat mediambiental.

Cada equip disposarà de 90 minuts per trobar 15 balises repartides per tot el circuit. També hauran de retornar una bossa que se’ls repartirà a l’inici, plena de brossa al final de la cursa, en el punt de trobada, a l’Escola Llebetx.

“Aquest concepte de cursa pretén conscienciar als esportistes el respecte per la natura alhora que realitzen una activitat física, fent-los partíceps de forma activa”, explica en Joel Escalera, creador de la comunitat d’esportistes outdoor Rideers.com i ideòleg de la cursa.

A part de les entitats organitzadores, també donen suport a l’esdeveniment les botigues d’esport de la ciutat Cota Zero, Intersport Olaria i Evasion Running.

La sortida de la cursa serà a les 11h a l’Escola Llebetx tot i que la convocatòria serà a les 10h. El límit de participants és de 70 equips i el cost de la cursa, de 3 euros per persona. La recaptació anirà íntegrament destinada a la Plataforma Defensem l’Ortoll, encarregada de la conservació de la zona.

Per inscriure’s es pot fer a qualsevol de les botigues col.laboradores a partir del 1 de novembre fins al 16 de novembre.

DADES DE CONTACTE

Nom: Joel Escalera Ponce

Correu Electrònic: info@rideers.com

Telèfon: 649 42 24 50