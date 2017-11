Gran victòria del sènior masculí del CNB Vilanova

AEB La Palma-Layret Fundation 56 – CNB Vilanova 96



Cinquè partit del sènior vilanoví, aquest cop a la Palma de Cervelló, davant un equip amb una dinàmica totalment oposada a la dels verds, comptant els partits per derrotes.

Sortida amb Javi, Guillaumes, Navarro, Burcet i Aleix. Ritme molt alt als primers minuts amb un gran encert de cara a cistella, com ve sent habitual, davant una defensa zonal que es va mantenir els 40 minuts. L’equip verd intenta contrarestar aquests tipus de defenses pressionant a tota pista per tal de tallar pilotes que permetin finalitzacions en superioritat. Si a aquesta circumstància hi afegim una cada cop millor lectura en el joc estàtic, els vilanovins són molt difícils d’aturar. Final del primer quart 12-24.

L’atac segueix funcionant perfectament al segon quart, però els locals troben certes facilitats quan trenquen la primera línia de pressió, i s’entra en un intercanvi de cistelles. Només la millor qualitat dels jugadors vilanovins serveix per seguir augmentant la diferència al marcador. Mitja part 35-55, partit sentenciat, no tant pel marcador com per la sensació que quan es premi l’accelerador els locals no aguantaran el ritme.

A la segona part mateixa tònica de joc, tots els jugadors vilanovins aportant punts en atac, ritme fluït i joc atractiu. Els mecanismes de joc cada cop estan més assolits, i l’equip es troba amb confiança i molt còmode a la pista. Bon rodatge pels partits complicats que els del Garraf hauran d’afrontar en les properes setmanes, on es veurà realment quin és el lloc d’aquest conjunt a la categoria. Final del partit amb un clar 56-96, per col·locar el 5-0 al caseller de la classificació, tot esperant la visita el proper diumenge del sempre incòmode Montpedròs, a les 18:00 a l’Isaac Gálvez de Vilanova i la Geltrú.

CNB Vilanova: Collados (14), Miki (3), Aleix (4), Burcet (11), Alex (9), Nil (6), Navarro (4), Carlos (9), Mateo (9), Sugri (4), Javi (11) i Guillaumes (12)

El femení es fa fort a casa i aconsegueix la segona victòria consecutiva

CNB Vilanova 59 - AE MVP Cervelló 33

Diumenge 18.00h, poliesportiu Isaac Gálvez, les grogues havien de fer de casa un fortí, després de perdre el primer partit a casa, era el dia per començar. El rival l’AE MVP Cervelló, vell conegut de la temporada passada, arribava amb un balanç de 1 victòria i 4 derrotes, mentre les vilanovines es presentaven amb 1 victòria i 2 derrotes.

Quintet inicial format per Neus, Noelia, Irina, Raquel i Noe. Salt inicial i les grogues imposaven el seu ritme, intensitat, bona defensa pressionant. Amb això les nostres noies marxaven al marcador amb un parcial de 16-4 al marcador, agafant un bon avantatge al partit. A l’inici del segon quart, el Cervelló va augmentar la intensitat en defensa i començaven a despertar en atac, les vilanovines seguien fent el seu joc, pilotes interiors, penetracions, provocant faltes i anant molt a la línia de tirs lliures. Un parell de triples i un bon parcial en els últims minuts feia que les noies entrenades per Adam i Alex marxessin al descans amb un marcador de 35-14 i un partit controlat.

A la represa, les noies del Vilanova van sortir més relaxades, menys intensitat defensiva i això feia que es perdessin pilotes i es fessin mals atacs. Les visitants aprofitaven aquest mals moments inicials per intentar apropar-se amb un parcial de 7-0 en 5 minuts. Però les nostres guerreres tornaven a aparèixer, novament tornant a augmentar la defensa, la intensitat i la concentració, els atacs començaven a sortir i seguien anant a la línia de tir lliure. Tornaven a obrir un altre diferència amb un parcial de 14-2 en els últims cinc minuts del tercer quart.

Últim quart marcador de 49-23, partit sentenciat i veiem un últim quart igualat, on les grogues mantenien les distancies al marcador amb un parcial de 10-10. Resultat final de 59-33 per les noies del CNBV que sumen la seva segona victòria consecutiva i la primera al seu fortí. A destacar els 16 de 30 tirs lliures i la intensitat en defensa que les noies van mostrar en alguns instants del partit. A millorar, aquestes desconnexions en alguns moments de partit i el rebot defensiu.

Continuem treballant i continuen sortint els resultats. Encara queda molt per veure d’aquest gran equip.

Anotacions: Irina (8) – Clara (-) – Natalia (8) – Raquel (16) – Tania (-) – Neus (5) – Noelia (1) – Elia (2) – Noemi (19)