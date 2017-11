El Vendrell empata 2 a 2 a la pista de l'Alcoi

El CE Vendrell va empatar 2 a 2 a la pista de l'Alcoi en la sisena jornada de l'OK Lliga i se situa en el dotzè lloc de la classificació.

A la primera part, l'Alcoi va ser el primer a marcar amb un gol de Roca al minut 10. Tres minuts després, Edu Fernández va empatar. Ja a la segona part, al minut 33, Eloi Mitjans va fer l'1 a 2. Al minut 43, l'Alcoi hagués pogut aconseguir l'empat de falta directa, per les deu faltes d'equip del Vendrell, però Roca no va marcar. El Vendrell va jugar els darrers minuts allargant les possessions de pilota. Al darrer minut, l'Alcoi va jugar amb cinc jugadors i sense porter, tàctica que va donar el seu fruit quan Roc Llisa va introduir la pilota a la porteria a tretze segons per al final, aconseguint l'empat a dos gols definitiu.

El proper divendres 10 de novembre, a les 21:30 h, al Pavelló Municipal Joan Ortoll de Calafell, el CE Vendrell jugarà la setena jornada de l'OK Lliga contra el Lloret.

Fitxa tècnica

PAS ALCOY (2): Marc Grau (p), Pere Cañellas, Mathias Ezequiel Arnaez, Felipe Sebastian Matias i Francisco Daniel Roca - cinc inicial –, Vicente Martí, Maximiliano Oruste, Carlos Daniel Canto, Roc Llisa i Manuel Monje (p).

CE VENDRELL (2): Gerard Camps (p), Marc Navarro, Jordi Ferrer, Eloi Mitjans i Edu Fernández - cinc inicial –, Cristian Rodríguez, Iker Casado, Joan Lluís Mudarra, Roger Rocasalbas i Pol Ferrer (p).

Gols: 1-0 (10') Francisco Daniel Roca; 1-1 (13') Edu Fernández; 1-2 (33') Eloi Mitjans i 2-2 (49') Roc Llisa.

Àrbitres: Mayor i Martínez.