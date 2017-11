Nova derrota a domicili d'El Surtidor-Samà Femení

Lluïsos de Gràcia 55 - El Surtidor-Samà Vilanova SFA 48

El Sènior Femení "A" tenia un desplaçament complicat a la mítica pista barcelonina dels Lluïsos de Gràcia. Complicada per les seves dimensions, més petita que la resta de pistes de la categoria, per l'equip local que a casa sempre es mostra molt dur i per la pressió del públic, que a causa del poc espai està enganxat a la pista.

Les jugadores tenien clares les consignes a seguir i així va ser durant gran part del partit. Un bon treball en defensa permetia mantenir l'equip local a ratlla, tot i que en atac els tirs no entraven. Les locals sempre es mantenien per davant en el marcador gràcies al seu gran encert exterior. Aquest és el resum del partit fins a l'inici de l'últim període.

En el quart quart les vilanovines van aconseguir empatar el partit a 39. En aquest moment, algunes decisions arbitrals més que discutibles, unides a l'encert visitant des de la línia de 3, van descentrar a les vermelles i van provocar un parcial d'11 a 0 a favor de les locals que acabava trencant el partit. El Samà va lluitar i va reduir distàncies, per ja no hi ha temps per més. Nova derrota a domicili.

El pròxim partit es disputarà dissabte a casa contra el CB Valls.

Jugadores: Helena (6), Marta (2), Anna (10), Carla (4), Sara (2), Anabel (10), Laura (11), Elena (2), Marina (6), Xenia (0), Laura Jr (0).

Absències: Eli.

Parcials: 11-11, 16-15 (27-26), 11-10 (38-36), 17-12 (55-48).