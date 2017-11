Victòria dels dos sèniors masculins del RC Sitges

RC Sitges 12 - Quimic ER 9

Fase Prèvia Divisió Honor Catalana Grup B - Sènior Masculí

S'enfrontaven dos equips imbatuts en aquesta temporada, per el que el matx s'esperava que fos de màxima intensitat i els equips no defraudaren. El Químic va ser el dominador en quan a possesió de pilota, mentre que el Sitges va basar la seva victòria final en una fantàstica i soferta defensa. Com dèiem era el Químic el que disposava de llargues possessions, sobretot en el primer període el que li va donar 3 punts en le marcador gràcies a un cop de càstig, i de fet aquest marcador de 0 a 3, es va mantenir fins al descans, una primera meitat on el Químic, tot i el seu domini, no va esser capaç de trencar la defensa local, el que sense cap mena de dubte va ser clau al final del partit.

A l'inici de la represa els visitants aconseguien anotar un nou cop de càstig, 0 a 6. Però el domini en aquesta segona part era més altern i el Sitges disposava de possessions de pilota, i per tant opcions de marca que materialitzaren ben aviat, anotant un assaig que capgirava el marcador 7 a 6. El partit era totalment obert, les defenses s'imposaven als atacs, però foren els barcelonins qui aprofitaven un cop de càstig per posar-se novament per davant 7 a 9. Va ser un matx dels que fan afició, emocionant i lluitat, però la major definició del Sitges trencaria el resultat final en favor dels del Garraf que anotaven una segona marca, ara no transformada, 12 a 9 que establia el resultat final.

Molt bones sensacions per part d'ambdós equips que justificaren el per què ocupen les primeres posicions a la classificació. La victòria sitgetana merescuda, ja que amb una gran defensa saberen esperar el seu moment i l'aprofitaren anotant dues marques, per cap del Quimic tot i tenir molt més possessió que els sitgetans.

El RC Sitges amb aquesta victòria que els classifica virtualment per a jugar a Divisió Honor Catalana a la segona fase del campionat rebrà el segon equip del RC L'Hospitalet aquest dissabte a les 15:00hs a Santa Bàrbara (Sitges), l'objectiu sols pot ser guanyar i seguir al capdamunt de la taula classificatòria.

Classificació Sènior Masculí A

RC Sitges "B" 43 - Begues RC 19

Fase Prèvia Primera Catalana Grup E - Sènior Masculí

El segon equip sènior masculí rebia la visita del debutant Begues RC, un equip que per primera vegada a l'història participa al campionat de Catalunya organitzat per la Federació Catalana de Rugby. Els visitants mostraren molt bones maneres i la prova en son els 19 punts anotats, però que foren insuficents per superar el joc dinàmic i obert del segon equip sènior masculí del Sitges, que va trencar en varies ocasions a la defensa visitant aconseguint varies marques i establint el marcador final de 43 a 19 favorable per els de Santa Bàrbara.

Amb aquesta victoria els sitgetans pugen fins la segona posicio a la classificació, i mantenen les petittes opcions de classificar-se per a jugar a primera catalana com a millor segon dels tres grups que disputen aquesta fase prèvia. Aquest cap de setmana i el següent el segon equip sènior masculí te descans, recuperant la competició el cap de setmana del 25/26 de novembre en que visitarà el camp del Químic "B".

D'altre banda es va cancel·lar el partit del Sènior Femení a Manresa per l'estat del terreny de joc. Aquest partit es jugarà aquest diumenge a les 11:00hs a Manresa.

Classificació Sènior Masculí B