El Sub16 perd el liderat, derrotes del sub14 i el sènior

Aquest dissabte totes les categories del combinat jugaven les seves respectives lligues. L’escola a Lleida, el sub14 i sub16 a Sitges i el sènior a Vic.

La representació de l’escola del Rugbi Nova Olivella, a Lleida va ser zero. Els nois de Rafael Linares amb moltes baixes van renunciar aquest cap de setmana a anar a la Trobada de CE. Inef Lleida i només es va presentar el Sel Vilanova.

El sub14 jugava a Sitges a les 10:30h. amb l’equip local, amb la baixa de Andrés i el resultat no va ser gaire positiu, amb una derrota de 60 a 7, amb el segon classificat de la lliga. El Sub14 segueix amb 4 derrotes i una victòria, a la quarta posició (penúltim), amb 5 punts i amb poques opcions de poder passar a la segona fase. La pròxima jornada descansa.

El sub16 jugava també amb el RC Sitges A, a Sitges amb el liderat en joc, primer, Combinat, contra segon, RC. Sitges A. A les files del combinat Axel, James i Matteo, amb les baixes de Manel, Iker i Joel. James i Matteo, començaven de titulars i Axel sortiria a la segona part. Els nois de Stephen Land sortien super motivats amb una línia dinàmica i una davantera que guanyava totes les pilotes a la meleé. Fins i tot el conjunt vilanoví-olivellenc, es posava per davant al marcador, a pocs minuts de començar amb el 0 a 3 després d’un cop de càstig i una marca de James, anul·lada per avant. Bones sensacions que van durar aquest quart d’hora, a partir d’aquí el RC. Sitges A es va posar les piles i va passar per sobre del combinat com una “piconadora”. Ni el descans, ni l’entrada de nous jugadors al camp, entre ells Axel, va fer que l’equip reaccionés i va acabar perdent per pallissa, amb un 62 a 3, final. Ara toca, reaccionar a la derrota i seguir esforçant-se als entrenaments. El combinat es posa segon, darrera del Sitges, amb 3 victòries i una derrota, amb 14 punts, a un del líder, que té un partit menys. Pròxima jornada descans.

El sènior jugava a Vic amb l’Osona RC. amb la participació de Sergio Martínez com a número 15, jugador del Nova. Un equip que no acaba de carburar i que va tornar a perdre, per 60 a 7, (amb marca de Sergio Martínez). Es troba últim del grup amb 1 punt i cap victòria. La pròxima jornada (la cinquena) a casa: Combinat sènior- RC. Badalona DRIVM. En general un cap de setmana per oblidar, cap victòria i un pensament.

Recordeu, aquest dissabte a les 10 hores al Camp Municipal d’Esports d’Olivella. Partit amistós, 1º Trofeu de rugbi d’Olivella d’hivern entre el Rugbi Nova Olivella S18 - Irlanda Omagh Academy (IRL).