El Patí salva un punt davant el Sant Feliu en els darrers segons

Patí Vilanova i el Sant Feliu van empatar a quatre gols en el partit corresponent a la cinquena jornada de la Primera Nacional disputat la nit del divendres de Fira de Novembre en el Pavelló d la Plaça de les Casernes

El Vilanova va salvar un punt a manca de cinc segons pel final del partit davant el Sant Feliu – cuer de la classificació- en un més que discret partit , en el que es va notar massa l’ absència de D. Aguilar per sanció, ja que l’ equip no va trobar mai ni el ritme de joc ni el control del mateix. Tot el contrari del Sant Feliu que va anar de menys a més . Si el rival del Vilanova hagués estat un rival de més entitat, segurament estaríem parlant d’ un resultat molt negatiu.

En la primera part es va avançar el Patí- Paris- en el minut 8, però es va veure com poc a poc el rival anava a més i en el minut 22 Pastor empatava a un gol. Al minut següent Gil des de lluny tornava a avançar als locals , però a tres segons del descans , va vindre el primer gerro d’ aigua freda quan el mateix Pastor aprofitant uns rebuigs defensius amb bastanta mala sort empatava el partit a dos gols.

En la segona part, el panorama no va canviar gens i el Sant Feliu anava fent-se amb el control, La transformació de la falta directa per acumulació de Vilanona va permetre a Sola avançar als santfeliuencs. Paris no va aprofitar la falta directa acumulativa, i es va arribar al tram final. En el minut 21 Gual tornava l’ igualtat en el marcador, però de nou Ortells va trencar les il-lusions locals a manca de dos minuts i mig. Fins al final , amb el Vilanova a la desesperada Garrido va tornar la pilota al Sant Feliu del que havia passat en la primera part , ja que a cinc segons pel xiulet final empatava a quatre i salvava un puntet.

FITXA TECNICA

RS.IMPAGOS C.P. VILANOVA.- Esteve, Muntané, Garrido, Garreta , Paris ( equip inicial) Gual, Gil

CHP SANT FELIU.- Turon, Valls,, Pastor, Fajas, Esteo( equip inicial)Ortell, Hinojal Sola

ARBITRES,. Srs. A. López Expósito i A. Sans

GOLS

PRIMERA PART

1-0 Paris ( min 8); 1—1- Pastor ( min 22) ; 2-1- Gil ( min 23) ; 2.2. Pastor ( min 25)

SEGONA PART

2-3 Sola de FDA ( min 13) ; 3-3-Gual ( min21) ; 3-4 Ortells ( min 22, i mig) ; 4-4- Garrido ( min 25)