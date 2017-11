El Vendrell guanya 3 a 2 el Lloret

El Lloret va inaugurar el marcador amb un gol de David Plaza, al minut 21. Al minut següent, Roger Rocasalbas va fer l'1 a 1. Al darrer minut de la primera part, Eloi Mitjans va fer el segon gol del Vendrell. I a quatre segons per arribar al descans, el Lloret hauria pogut empatar de penal, però Gerard Camps va aturar l'execució de David Plaza i el xut que va fer el mateix jugador aprofitant el rebot de l'aturada.

Al descans es va arribar amb el resultat de 2 a 1. A la segona part, al minut 30, Jordi Ferrer va fer el 3 a 1, un gol important per donar tranquil·litat al Vendrell. El Lloret no es va rendir i, al minut 40, Marc Grau va fer el segon gol del Lloret, que deixava el marcador molt ajustat per al tram final del partit. Eloi Mitjans hauria pogut sentenciar gràcies a un penal que van indicar els àrbitres a favor del Vendrell, al minut 47, però no va marcar. Al darrer minut, el Lloret va treure el porter per jugar amb cinc jugadors a pista. Amb un final d'infart, el Vendrell va defensar bé la situació, Gerard Camps també va estar molt segur defensant la porteria i el partit va finalitzar amb el 3 a 2 definitiu.



El proper dissabte 18 de novembre, a les 20:30 h, el CE Vendrell jugarà a la pista de l'Igualada per disputar la vuitena jornada de l'OK Lliga.

Fitxa tècnica

CE VENDRELL (3): Gerard Camps (p), Marc Navarro, Jordi Ferrer, Cristian Rodríguez i Eloi Mitjans - cinc inicial – Edu Fernández, Roger Rocasalbas, Iker Casado, Joan Lluís Mudarra i Pol Ferrer (p).

CH LLORET (2): Ferran Serra (p), Lluís Grau, David Plaza, Marc Grau i Àlex Grau - cinc inicial – Rubén Fernández, Gerard Gallardo, Dadian Sabe, Xavier Pérez i Oriol Perarnau (p).

Gols: 0-1 (21') David Plaza; 1-1 (22') Roger Rocasalbas; 2-1 (24') Eloi Mitjans; 3-1 (30') Jordi Ferrer, i 3-2 (40') Marc Grau.

Àrbitres: Gómez i De La Hera.