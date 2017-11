Bons resultats dels equips de la FEP en l' Eurolliga femenina d' hoquei patins

Aquest cap de setmana s' han disputat els partits d' anada de la Fase Prèvia de la LLiga Europea de clubs d' hoquei patins en categoria femenina.

En aquesta eliminatòria està exempt el Voltregà.

El Bigues i Riells va guanyar per 0 a 5 a la pista del US Coutras i deixa l' eliminatòria sentenciada, igual com l' Hostelcurt Gijón que va derrotar a domicili a l U.S, Merignac per 4 gols a 10,

Més complicat ho tindrà el Palau de Plegamans que anirà a Lisboa a jugar contra el S.L. Benfica amb un gol d' avantatge, ja que el partit d' ahir va finalitzar amb un gol a zero a favor de les catalanes