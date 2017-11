Partit per passar pàgina

CP Taradell 7 - Cafès Novell CP Vilafranca Capital del Vi 2

El Patí va perdre ahir a Taradell en un partit en el què el Taradell va guanyar clarament sense fer un partit brillant. I és que en el minut quatre els àrbitres van xiular un penal en contra els vilafrnaquins, que significava el primer gol dels osonencs, obra de Marçal Casadevall. Malament començàven les coses. Però pitjor s'hi van posar quan en el minut 7 Dani Rodríguez feia els segon gol local, i en el minut nou, un altre cop Casadevall feia el tercer gol pel Taradell. Al Vilafranca li costava reaccionar, però arribava amb perill a la porteria d’Albert Dalmau, però les boles no entraven. Els vilafranquins es veien impotents, i quan mancaven tres minuts per arribar al descans els locals van toranr a marcar i posaven els quatre gols d’avantatge en el marcador.

A la represa, el Vilafranca semblava que no volia continuar el partit com l’havia començat, i Lluís Ferrer feia de penal el quatre a un. A la següent jugada un clar penal sobre Lluís Ferrer no va ser xiulat i si un de posterior i dubtós a l’àrea vilafranquina, en el que el Taradell va tornar a marcar i posava una altre vegada l’avantatge de 4 gols en el marcador. En el minut 10 Enric Martí va veure la targeta blava, però el llençament de la falta el va aturar Miquel Quintana. Però encara no pocs segons després d’aquesta falta, el Patí va fer la desena falta i el Taradelll va marcar el seu sisè gol, obra de Casadevall. Un minut després els taradellencs van tornar a avançar-se i feien el setè gol. Àngel Rodríguez feia el segon gol vilafranquí quan quedaven 8 minuts per l’acabament.

La part positiva del partit va ser el debut del jove del planter vilafranquí Guillem Martí, que va tenir una bona actuació durant els minuts que va està en pista.

Després d’aquest partit, el Vilafranca ha de passar pàgina i pensar en el proper partit i conscienciar-se que tot just estem a l’inici de la competició. Ara toca que els aficionats vinguin a donar suport a l’equip el proper dissabte contra el Vilanova a les 20:30h. Ara més que mai, l’escalf de l’afició és essencial!

