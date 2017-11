Un Vendrell poc intens i erràtic acaba cedint davant un rival motivat

Si a la jornada anterior, es veia la millor versió dels vendrellencs, on van superar al líder, en aquest darrer partit, tot el contrari, el conjunt del Vendrell, queia per 68-62 a la pista del Barberà B. En un partit fluix dels visitants, on es van mostrar tous i mancats d’idees, abusant del llançament de tres punts, van fer un pobre 6/33, què els va costar la derrota davant un conjunt local motivat per les facilitats del rival.

Els de Marc Rovirosa es mantenen a la zona mitja de la taula amb un balanç equilibrat de 4-4, després de vuit jornades disputades. L’inici del partit va marcar la resta, els del Baix Penedès van sortir adormits, poc intensos, fet que van aprofitar els de Barberà del Vallès per clavar un parcial inicial d’11-2, què els donava confiança i els servia per dominar 19-8, clarament el marcador, malgrat un 2+1 del visitant Marc Molina, què deixava un 19-13 a la fi del primer quart. Els taronges van jugar els pitjors minuts durant aquest segon període, dos triples dels locals, eixamplaven el lluminós 31-20, davant un conjunt visitant perdut en atac, on l’únic recurs era el llançament triple, amb tres punts anotats en cinc minuts, no era d’estranyar, què al descans s’arribés amb un 37-23, després d’un parcial de 18-10, què deixava males sensacions de cara a la segona part.

S’esperava la reacció dels vendrellencs durant el tercer quart, però, aquesta no va arribar, quan els visitants s’apropaven, de la mà d’un inspirat Alejandro Cereto, els del Vallès, sempre trobaven resposta per portar la iniciativa, amb rebots ofensius què penalitzaven als taronja, què veien com s’arribava al final d’aquest tercer període amb un 52-38, que complicava el panorama de cara al darrer quart. Un últim quart, on els del Vendrell van canviar la seva cara totalment, recolzats en una defensa zonal, què va frenar la producció dels locals, els de Rovirosa, intensos al darrere i corrent en transició, van començar a retallar el marcador i després d’un 57-45 a poc més de cinc minuts pel final, tres triples, Francisco, Thiam i l’últim de Lluís Casado , què culminava un parcial de 4-15, què suposava un 61-60 a 1.10 de la fi.

Començava un partit nou, però, en la següent jugada el Barberà anotava un 2+1, i malgrat el desgast d’anar sempre per darrere, una cistella d’Oriol Mateu posava el 64-62 a 36 segons. Malauradament, els locals van encertar els tirs lliures, degut a les faltes visitants per aturar el rellotge, impossibilitant qualsevol opció de victòria dels taronges.

Està clar què en aquesta categoria, si no surts concentrat, tens poques opcions de triomf; cal passar pàgina i centrar-se en el partit davant la Salle Manresa, què visitarà Coma-ruga el proper diumenge.

Fitxa tècnica

AB Vendrell: Cereto (17), M. Molina (8), Casado (3), Mateu (14), Thiam (7), Gabaldón, Francisco (7), Luna (2), Solé (2), Trouvé, O. Molina (2) i Nieto. 6/33 triples, 2/4 tirs lliures, 18 faltes.

Parcials: 19-13, 18-10 (37-23), 15-15 (52-38), 16-24 (68-62).

El sènior femení segueix sumant victòries

El sènior femení va sumar una nova victòria, al imposar-se per 40-34, davant el TGN Bàsquet B, en un partit molt treballat. Les taronges dominen el seu grup de la tercera catalana amb un balanç de 6-0, a l’espera de visitar aquest proper dissabte, la pista de La Pobla – CBT.

El sènior B masculí, superava per un ajustat 59-58, la visita del Ferro, en un dual a cara o creu. Els taronges presenten un balanç de 4-3 en el campionat territorial. Dissabte rebran la visita del Valls D.