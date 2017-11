Gran partit del Rugbi Nova Olivella, però no va poder ser

Aquest dissabte al Camp Municipal d’Esports d’Olivella a les 10 hores, la categoria sub18 del Rugbi Nova Olivella, s’enfrontava amb l’equip nord-irlandès (Ulster), del Omagh Academy. Un equip que no va donar ni una sola oportunitat de jugar l’oval a l’equip de Stephen Land i Rafael Linares. Un equip molt físic on la línia va ser el seu plat fort, i on el nois del Nova, només es van poder fer “amos” del joc, a les melees i a les touchs. Fins i tot, podrien haver fet alguna marca en paquet de davantera, i fins i tot una d’ala, però no va poder ser. Això sí, van donar la cara fins al final, sense perdre l’esperit d’aquest grup, amb molts bons placatges. El resultat final, el de menys, 0 a 66.

Els últims minuts es van barrejar els dos combinats i el Nova simbòlicament va fer 4 marques. Un bon tercer temps i cap a casa. El 1ºTrofeig d´Hivern Nova Olivella va acabar amb una bona festa i entrega d’obsequis. Millors jugadors del partit del Nova, segons els tècnics de l´Omagh, Julio i Sergio, van rebre una samarreta del seu equip. Corbates, pins, trofeus, cervesa i festa. Un 10 a l’equip, als pares i a l’afició que no va parar de cridar i animar.

Diumenge a les 11h, jugava el combinat sènior al camp de Santa Bàrbara (Sitges), com a local contra el RC. Badalona DRIVN i la dinàmica va ser la mateixa de jornades anteriors, moltes ganes de guanyar, i molt esperit, però una nova derrota i ja son masses, per 10 a 39, segueix sense sortir del pou, amb un sol punt.

Pròxim dissabte, trobada d'escoles a Vilanova. Allà tindrem al nostre Sub12 a tope. Sub14 i sub16 descansant.