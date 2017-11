Mal partit del sènior masculí en la seva visita a Esplugues

Nou Esplugues 65 – Bàsquet Ribes 57

El Sènior Masculí del Bàsquet Ribes va signar el pitjor partit de la temporada a la pista del cuer, el Nou Esplugues. La derrota ribetana impedeix als de Toni Segarra de fer una passa endavant a la classificació, ja que la mateixa jornada va portar sorpreses com la derrota del Viladecans a casa contra el Sant Josep Obrer o la del Santa Coloma a la pista del Cornellà.

Tot i que el Nou Esplugues ha trigat 9 jornades a estrenar-se com a local, contra el Ribes es va mostrar com un equip seriós en defensa –val a dir que el partit dels ribetans en atac va ser desastrós– i amb les coses molt clares en atac. Només el desencert en el llançament del rival (4/23 en triples) va permetre els ribetans manar al marcador durant els tres primers quarts. Davant la tebior defensiva dels ribetans, el Nou Esplugues generava situacions clares de bàsquet però no anotava, mentre que el Ribes, a base d’individualitats i de carregar el rebot ofensiu, anava fent, com si esperés la inspiració que sentenciaria el partit al seu favor.

L’avantatge, no obstant, mai va superar els 10 punts, amb el 35-43 del minut 28 com a punt d’inflexió del partit. Va ser el moment quan el temut (o esperat) increment en el percentatge de tir dels locals va arribar, i llavors no hi va haver color: parcial de 20 a 5 en 9 minuts i el partit a les mans dels locals, que si fins aquell moment havien demostrat tenir més cor que els ribetans, llavors van saber jugar els instants finals amb el cap necessari per no deixar escapar la victòria per 65-57.