El Suburense continua fort a casa aconseguint el seu segon triomf

CF Suburense 3 – Molins de Rei CF 1

El Suburense donava un nou pas per sortir dels llocs perillosos guanyant a un rival directe, el Molins de Rei, en un partit amb emoció inclosa fins el final però que un cop més els sitgetans tornaven a saber llegir, arribant els gols a la segona meitat del partit, un segon triomf al municipal d’Aiguadolç que deixa veure que l’equip va millorant tan en l’aspecte defensiu com en el d’atac, i que el gran dèficit el te a camp contrari on encara no ha sumat, aquet dissabte però pot l’equip trencar el malefici si es capaç de sumar al camp del Alt Prat que es troba un punt per sobre dels sitgetans.

Poques conclusions es poden treure del primers 45 minuts, un tir de Salva al minut 10 o una pilota treta pels visitants des de la mateixa línia de gol o el primer xut llunyà del Molins a la primera mitja hora.



A la segona meitat començava a activar-se un joc més vistos i de combinació per part d’un Suburense disposat a fer-se amb els punts, va provar al 49 Viñola aprofitant un bon passi de Jon responent el porter Ferran que va refusar la pilota, el golejador sitgetà Marc Navarro obria la llauna quan més s’insistia, aprofitant un nou passi de Jon feia el 1- 0, s’arribà a una fase en la que el Subu buscava amb insistència el segon però que els del Baix Llobregat amb més cor que cap lluitaven una mica més per l’empat.

Geri de penal al minut 75 augmenta l’avantatge en una jugada personal del seu lateral, Adrià, al que el van fer caure dins de l’àrea, un minut després del penal fet per Gerard Valbuena que veu la segona tarja, Capilla escurça diferencies posant emoció al minut 84, liquidant el matx Geri després de pispar la pilota als defensors inventant-se un tir esbiaixat, a manca de dos minuts de la fi encara va poder escurçar diferencies el Molins en el darrer sospir que san Nito va refusar amb remat a boca canó.

Fitxa tècnica

CF Suburense: Nito, Manu, Adri, Salva, Viñola, Geri, Marc Navarro, Gerard, John (Ramos 89) Michel (Iniesta 85) i Plazas.

Molins de Rei CF: Freixas, Jordi, Mario, Quim, Oleger, Torelló (Franc 68) Abdel, (Àlex 80) Felipe, Capella, Rubèn, (Arnau 68) i Chufo.

L’àrbitre Espallargas Castelló amonestava als locals Salva i Geri i dos grogues a Gerard Valbuena al 84. Mentre que als visitants amonestava a Abdel i Àlex.

El proper partit

El Suburense viatja aquest dissabte al camp del Alt. Delta Prat, 14è a la taula amb 10 punts, dels 11 partits han guanyat 3, empatant 1 i perdent 7, amb 14 gols a favor i 15 en contra.