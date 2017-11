El Vilanova obligat a guanyar l’Helios Saragossa

Jornada de descans pel primer equip. El fet que Tarraco i Helios que estan capdamunt de la classificació guanyessin obliga als vilanovins a no fallar per mantenir el primer lloc, que dona l’accés directe a primera estatal. Així el proper Diumenge a les 11 a Casernes partit que pot ser clau per la lliga contra l’Helios Saragossa. Malgrat que queda molta lliga per jugar es comença a perfilar una lluita entre tres equips per una plaça.

El filials a dalt de les classificacions

Una altre jornada de triplet pels filials que els situa a tots en zones d’ascens.

El Vilanova B a primera provincial guanyava 4-2 al Premià Mar amb 2 p de Cepero i un de Marc Sallant i Josep Marsal respectivament.



El Vilanova C a segona provincial aconseguia un partit important a camp del Badalona al que guanyava per 1-5. Marcador molt interessant cara a possibles average, amb 2 punts d’Albert Carmona, Marc Cereto i 1 de Salva Milà.



Triomf espectacular del Vilanova D a camp del Sallent que fins la data era líder invicte. 0-6 al seu camp amb 2p de Samuel Encuentra, Javier Silva i Facundo Silva. Ara es situen co-líders amb un quatriple empat, havent jugat contra els rivals directes ja a la primera volta.

Els vilanovins destaquen al promeses

2ª fase del promeses individual. Dels molts vilanovins participants 4 estaven al nivell A. Biel Garrote arribava per segon cop ja fins les semifinals, mentre’s Marc Cereto ho feia als quarts de final. Josep Marsal i Albert Carmona mantenen el nivell.