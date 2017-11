El CB Sitges recupera la moral el dia de la presentació dels seus equips

Sènior Masculí – Copa Catalunya – grup 02- jornada 7a.

Bàsquet Sitges “A” 88 - Merchanservis CBS 69

Visitava la pista de Pins Vens el Merchanservis també conegut per C.B. Santfeliuenc que era sisè en la classificació amb tres partits guanyats i tres perduts. Per la seva banda el Bàsquet Sitges ocupava les darreres posicions amb un sol partit guanyat. Dissabte de presentació dels equips del Bàsquet Sitges, amb un pavelló a rebentar de jugadors, familiars, aficionats, vicepresident federatiu, regidor de l’ajuntament Sr. Jordi Mas, mitjans de comunicació, entre d’altres.

Aquesta setmana sí, com un rellotge de precisió, el Bàsquet Sitges marca el ritme del partit i es va distanciant del Merchanservis quart a quart amb una cadència mil·limètrica 22 punts a cada quart i sempre deixant els de Sant Feliu per sota en l’anotació fins aconseguir superar en el darrer quart els 20 punts d’avantatge que al final es quedaren en 19 (88-69).

Tot i escalar posicions a la classificació, el Bàsquet Sitges encara continua en la zona de promoció de descens, però apunta maneres per aspirar a estar molt més amunt, sobre tot si continua amb aquest estil de joc més de conjunt i on cinc jugadors van superar els 10 punts d’anotació: Alvin, Roger, Elias, Josep i Seth.

Propera setmana desplaçament a la pista del C.E. St. Nicolau diumenge a les 16:00 hores, equip que és a la darrera posició de la classificació i que encara no ha guanyat cap partit. Sembla una bona oportunitat per seguir escalant posicions i fugir de la zona de promoció de descens abans de visitar la pista del líder, el Bàsquet Molins, que encara no sap el què és perdre en la present temporada. Ánims. Som-hi!!!!

Fitxa tècnica

Alvin 14, Roger P 21, Adrià 9, Manel, Roger S., Elias 12, Mauro 5, Josep 12, Seth 12, Nacho 3, Omar.

Entrenador: Edu Piñero i Galdric Bover Delegat: Fredi D. Bartés

Parcials: 22-15 22-19 22-21 22-15