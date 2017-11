Cara i creu pels sèniors del CB Cubelles

Sènior masculí

B.M. Viladecans B 59 – Taller González CB Cubelles 68

Victoria importante en un partido con muchas bajas

El partido del domingo en Viladecans se mostraba como una buena oportunidad para remontar posiciones en la clasificación y coger confianza para los partidos que vienen, el problema se encontró cuándo al cambiar el horario nuestro senior masculino solamente contaba con siete jugadores para disputar el encuentro.

De primeras el equipo mostró el control del juego que se buscaba, llevando un ritmo clamado en ataque y una dureza en defensa que no permitía puntos fáciles para el rival. El partido empezó con bajas anotaciones, en los primeros cinco minutos el resultado era de 5-5 y ninguno de los dos equipos parecía ser superior al otro. En la segunda mitad del cuarto el equipo se enchufó en el partido, Javi anotó dos triples más (tónica que conservaría durante todo el partido) que ponían la primera distancia importante en el marcador, cinco puntos arriba para los visitantes al final del primer cuarto (12-17).

En el segundo cuarto no se tuvo el acierto de los últimos minutos, el equipo local no paraba de anotar en penetraciones fáciles y balones al poste bajo que estaban haciendo mucho daño a los visitantes. Como ya ha pasado en otros partidos, el rebote ofensivo y el juego interior estaban haciendo mucho daño. Culminándose la remontada y posterior diferencia en el marcador con tres triples (uno de ellos en el último segundo) y tres 2+1 que ponían a los locales nueve puntos por encima. (36-27).

Después del descanso el equipo salió con otra mentalidad al campo, volvió el control del partido a manos del C.B. Cubelles y la remontada parecía muy posible. Aún así las diferencias en el marcador no se recortaban, por lo que el equipo pasó a una defensa zonal 2-3 a partir del minuto 5 para que el rival dejará de anotar en el poste bajo. La gran lectura de las ayudas, la posición en la zona y el acierto que había recuperado el equipo hicieron acabar el tercer periodo con un solo punto de diferencia en el marcador. (47-46).

En el último cuarto el equipo siguió con la misma dinámica positiva, a base de una buena defensa y el acierto en el tiro exterior el equipo cogió un colchón de nueve puntos a falta de cinco minutos que aguantaría hasta el final del partido. (59-68)

A destacar el partido que hicieron todos los jugadores tanto en ataque como en defensa, sabiendo afrontar con pocos efectivos un partido largo donde los nervios o un mal momento podrían haber bajado la moral del equipo. Especial mención para Javi que acabó el partido con 33 puntos, incluidos siete triples (tres de ellos en el último cuarto) y para Sergi, que entre los dos llevaron el control del ritmo de partido en todo momento sin precipitarse aunque el equipo fuera por debajo en el marcador.

Fitxa tècnica

CB Cubelles: Monchi (9), Marc Coca (0), Marc, (2), Fidel (11), Sergi (11), Javi (33), Miquel (2)

Ausentes: Aitor, Santi, Sergi, Alejandro, Oscar, Gerard

Entrenadores: Chan, Gerard y Àlex.

Arbitro: Sr. Raul Pozueta Garcia

Parciales: 1 (12-17) 2 (24-10) 3 (11-19) 4 (12-22)



Sènior femení

CB Saps 68 – Bar la Nena CB Cubelles 62

Una derrota molt dolorosa

Després de dues victòries consecutives, les cubellenques arribaven amb la moral alta per enfrontar-se al CB Saps. Calia però fer un gran partit.

El primer quart començava de forma ideal per a les cubellenques perquè amb una sortida ofensiva impressionant i amb defenses molt bones endosaven un parcial de 6-15 i es mantenia aquesta dinàmica fins el final de quart.

En el segon quart les locals reaccionaven, escurçant una mica la diferència. Però novament les cubellenques, aprofitant l'encert des de la línia de 3 punts, retornava la diferència als 8 punts al final de quart (21-29).

El tercer quart començava molt malament i continuava la retallada de punts per part de les locals, de manera que la diferència acabava amb només 1 punt a favor de les cubellenques.

L'últim quart, les cubellenques sortien volen mantenir-se per davant al marcador. Les locals però no es desempallegaven de manera que es va arribar al final a marcador favorable de les cubellenques per 46-51.

Però contràriament al que passa habitualment, no es va saber jugar amb el nervis locals i amb errors infantils en atac i alguna ajuda en defensa concedien la pròrroga 51-51.

La primera pròrroga era una còpia dels últims minuts del quart quart. Avantatge visitant de tres punts i regalant una falta en acció de tir de tres punts. El CB SAPS va ser capaç d'encistellar els tres tirs lliures i forçar la segona pròrroga. A la segona pròrroga, degut segurament al cansanci i algunes decisions arbitrals que van descentrar les cubellenques es va acabar perdent el partit.

Destacat: Debut de Marta Masana

A millorar: Concentració d'últims segons.

MVP: Mery i Andrea

Fitxa tècnica

CB Cubelles: 3. Ari(3), 6. Andrea(19), 7. Berta(0), 8. G.Miró(6), 10. Este(6), 11. Jessi(2), 12. Mery(18), 13.

Marta(-), 14.Noe(0), 15. Ruth(2), 24. Paula(-), 33.Marta Masana(0), 35. G.Vendrell(6).

Entrenador: Siscu Martin

Parcials: 8-19, 13-10(21-29), 20-13(41-42), 10-9(51-51), extres 17-11(68-62)

Festa de presentació dels equips del CB Cubelles

El proper diumenge es realitzarà la presentació d'equips de la temporada 2017/18 a les 18:30 entre els partits del dos sèniors. A les 17:00 juga el sènior Femení contra el Hispano Canyelles i a les 19:15 el Masculí contra el CB Joventut Castelldefels